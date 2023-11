La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal optó por no recordar nada ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y así desvincularse por completo de cualquier espionaje al abogado del que era tesorero del PP Luis Bárcenas, motivo por el que preguntó incluso por qué había sido llamada como testigo en el procedimiento y por lo que quería decir la acusación cuando le preguntaba por un "lobi judicial".

Fuentes presentes en la declaración aseguraron que Cospedal, que llegó acompañada de abogado, aunque no se le dejó asistir a la declaración, solo admitió haberse reunido media docena de veces con el excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado en el caso Kitchen-, y que lo había hecho para tratar con él "noticias negativas para el PP", pero en ningún caso relativas al caso Gürtel. Como lo hizo en su condición de secretaria general del PP los encuentros fueron en la sede del partido en la madrileña Calle de Génova.

Villarejo, en cambio, este lunes había reconocido "probable" que Cospedal le contara o preguntara sobre la investigación que llevó a cabo sin mandato judicial sobre los supuestos pagos que habría realizado en Suiza el condenado rusogeorgiano Zakhar Kalashov al que fuera abogado de Luis Bárcenas en 2013 y 2014, Javier Gómez de Liaño.

Aunque Cospedal declaraba como testigo y por tanto estaba obligada a decir verdad, sostuvo que nunca había sabido nada de la defensa de Bárcenas, ni siquiera cuando se ocupaba de ella el propio PP, a lo que al ser repreguntada señaló que no lo recordaba. Tampoco recordaba que Villarejo le hubiera dado notas sobre la defensa de Bárcenas.

Solo admitió, "por razones estrictamente profesionales o por su relación con el PP", tres reuniones con el abogado Javier Iglesias, porque era el defensor del extesorero del PP ya fallecido, Álvaro Lapuerta, y también con el abogado del partido, así como un empresario, pero enseguida añadió que "esa era otra historia". En cambio, aseguró que no conocía al abogado del Estado que se menciona en las grabaciones que dieron lugar a esta pieza número 36 del caso Tándem conocida como 'Kitchen dos'.

Abogado y víctima

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no realizó ninguna pregunta a la testigo, pero en la diligencia se vivió una situación curiosa cuando la presunta víctima, el abogado Javier Gómez de Liaño, fue quien la interrogó. El letrado le preguntó si era "la primera vez que oye" que a él, "abogado de Bárcenas, se le estaba intentando atribuir un cobro por Kalashov por 4 o 5 millones de euros". La respuesta de Cospedal fue: "Creo que sí. No se lo puedo asegurar".

A la pregunta de si sabía que la cuñada de Gómez de Liaño había sido inspeccionada fiscalmente, Cospedal respondió con un "primera vez que lo oigo". Añadió que no conocía ni al investigado José Aliste ni a Ramón García Crespo, inspector de la Agencia Tributaria en excedencia, cuyo nombre ha aparecido en la causa. Tampoco dijo conocer al abogado del Estado que se menciona en las grabaciones que dieron origen al procedimiento, circunstancia que la testigo justificó diciendo que los miembros de los Servicios Jurídicos del Estado en ejercicio son 500 y ella no podía conocer a todos, aunque sea esa su profesión desde que abandonó la política.

Según la ex secretaria general del PP, con el que era secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez solo se reunió una vez para tratar una candidatura y con el ex director adjunto operativo de la policía Eugenio Pino también, pero no recordaba por qué.

Los momentos de más tensión en cualquier caso se vivieron cuando las preguntas se las efectuó la acusación que ejerce el PSOE. La abogada le preguntó sobre quién pagaba la defensa de Bárcenas y la testigo respondió con un "imagino". El juez intervino para que no imaginara y contestara lo que supiera. Cospedal volvió a optar entonces por un que "no recordaba".