Las palabras de la diputada de Junts Aurora Madaula el pasado viernes en el 'Parlament de les Dones' siguen resonando este martes en la Cámara catalana. Visiblemente afectada, Madaula -que también es vicepresidenta del partido- habló de "violencia silenciosa", denunció "acoso parlamentario" y señaló muy directamente a sus "compañeros de partido". "El abuso de poder también es violencia machista", aseveró desde el atril, tras un contundente discurso que no estaba pactado con el resto de miembros de su partido y que sorprendió a más de uno. La denuncia ha causado malestar interno y así se ha evidenciado en la reunión que el grupo parlamentario ha celebrado en la Cámara este martes.

La durada de la reunión, que se ha alargado más de dos horas, y la presencia de los máximos dirigentes del partido, Laura Borràs y Jordi Turull -que no son diputados-, han evidenciado que no se trataba de una reunión habitual. También lo ha hecho la ausencia de Madaula no solo a reunión del grupo, sino también en de la Mesa, donde ostenta el cargo de secretaria segunda. Este marte no se ha desplazado a la Cámara y ha intervenido solo por videoconferencia.

Sin embargo, al acabar la reunión, ninguno de sus participantes ha querido hacer declaraciones a la prensa, ni explicar si se había tomado alguna decisión al respecto, como podría ser apartarla de su cargo en la Mesa. "No haremos comentarios", se han limitado a decir. Los primeros en salir del encuentro han sido el sector próximo a Borràs, que también es el grupo del que forma parte Aurora Madaula; mientras que un poco más tarde lo han hecho los más próximos a Turull.

Las palabras de Maduala se originan tras la polémica por la retirada de Junts de una declaración de la junta de portavoces de apoyo a la activista andorrana Vanessa Mendoza, que irá a juicio el próximo 4 de diciembre acusada de difamación por denunciar que el aborto está prohibido en su país. Estaba previsto que Junts la subscribiera, junto con ERC, la CUP y los Comuns; pero los posconvergentes finalmente se retiraron por "discrepancias internas", según reconocieron el pasado jueves fuentes de Junts. "Violencia machista es que modifiquen tu propuesta sin tu opinión", denunció Madaula -que era quien había pivotado esta declaración- en el pleno al día siguiente. Según fuentes parlamentarias, la diputada no habría consensuado el texto con su grupo.

Sin embargo, más allá de este hecho concreto, las tensiones dentro del grupo parlamentario tienen mucho más trasfondo y no se entienden sin tener en cuenta las diferencias entre las distintas familias del partido. Solo el sector más próximo a Borràs salió a aupar a la diputada en las redes sociales tras su denuncia en el hemiciclo. Madaula es vicepresidenta de Junts y secretaria segunda de la Mesa del Parlament.