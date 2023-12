Pedro Sánchez ha desplegado este jueves una tesis muy similar a la que utiliza Vox para atacar al PP. De no ser por el partido de extrema derecha, ha asegurado el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo no habría tenido mayores problemas a la hora de aprobar una ley de amnistía del 'procés' como la impulsada por el PSOE para lograr el apoyo de ERC y Junts per Catalunya a la investidura.

“Si el PP no hubiera dependido de los votos de Vox, y solo del nacionalismo periférico, habría aprobado la ley de amnistía”, ha señalado Sánchez en una entrevista en Antena 3, coincidiendo en parte con el mensaje habitual de la formación que lidera Santiago Abascal, que se presenta como la barrera que impide que los populares apliquen medidas similares a las de los socialistas. Los precedentes de Aznar El jefe del Ejecutivo ha empleado a José María Aznar para justificar sus palabras. Aznar, ha recordado, pactó con CiU y con el PNV, negoció en Suiza con ETA y aprobó 1.400 indultos en un solo día. Sánchez no tiene ninguna duda de que Feijóo habría seguido una senda similar si le hubiera bastado con los partidos independentistas y nacionalistas para llegar a la Moncloa. “La amnistía encarna perfectamente los valores de la Constitución. Hace 45 años se ejerció el perdón y la generosidad. Entiendo que haya ciudadanos con dudas, pero gracias a esas excepciones a la norma nuestra democracia salió adelante hace 45 años y ahora podemos hacer que en Catalunya se garantice una convivencia equiparable a la de otros territorios”, ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha reiterado que quiere reunirse con Feijóo antes de que fin de año para abordar la reforma de la financiación autonómica y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años caducado debido, ha dicho, al “lawfare” del PP.