Pedro Sánchez ve insuficiente la "condena" de Alberto Núñez Feijóo a las declaraciones de Santiago Abascal sobre que "habrá un momento en que los españoles querrán colgar" al presidente del Gobierno "de los pies". Según el jefe del Ejecutivo, "cuando se condenan no se puede poner un 'pero'", por lo que ha exigido una "condena firme" y, además, "una reconsideración de la política de alianzas" en las comunidades y ayuntamientos con la formación de ultraderecha. "Repensar esas alianzas y rectificar", ha concluido durante una entrevista la noche de este lunes en Informativos Telecinco tras argumentar que "la auténtica amenaza de la democracia en España es este tipo de partidos".

El jefe del Ejecutivo ha subido el tono después de que se limitase a pedir una "reflexión" al líder de la oposición durante la presentación de su libro 'Tierra Firme' (Península). Como un juego de espejos, la oposición critica las consecuencias para la democracia de los pactos de investidura con los independentistas mientras Sánchez responde que el "auténtico peligro" tiene que ver con la "internacional ultraderechista que señala a quienes no piensan como ellos". Posiciones que, según Sánchez, el líder de la oposición "solo trata de edulcorarlas".

Siguiendo con las analogías, Sánchez ha argumentado que "hace pocos años el PP gobernaba con Ciudadanos y hoy lo hace con Vox", mientras que su partido lo hace "con Sumar, no con Podemos". En esta línea, ha vaticinado que con un Gobierno con Abascal como vicepresidente no se estarían revalorizando las pensiones conforme al IPC, negociando una subida del salario mínimo o no se hubiera aprobado una ley de paridad para las administraciones públicas, partidos y grandes empresas privadas. "Hay diferencias entre que gobierne el PP y Vox y lo haga el PSOE y Sumar", ha zanjado.

Gobernabilidad con Podemos

Sobre la inestabilidad ante la ruptura de Podemos con Sumar y la marcha de sus cinco diputados al grupo Mixto para negociar con autonomía, el líder de los socialistas ha negado que vaya a afectar a la gobernabilidad. "Creo que hay desde luego una cultura ya desarrollada de acuerdo y negociación con el partido de Podemos", para recalcar que como "fuerza progresista" confía en el entendimiento. Tanto es así que ha evitado entrar en la calificación de transfuguismo de sus cinco diputados, como ha criticado Sumar, para mostrar su "respeto con las organizaciones políticas".