El cambio en la Alcaldía de Pamplona ha acabado por romper las relaciones entre el PSN y UPN. Los socialistas han dado un paso inédito que los regionalistas creían que no serían capaces de dar, y la derecha ha querido enfatizar su malestar haciendo al PSN cómplice de la violencia de ETA por su colaboración institucional con la izquierda abertzale.

No es una metáfora, es una expresión literal de la declaración que ayer presentó el PP en el Parlamento con el apoyo de UPN y de Vox. Un texto que contenía las habituales referencias a la condena a ETA y el apoyo a las víctimas, pero en el que también se aludía a la política de pactos del PSOE. La propuesta abogaba así por llegar a acuerdos solo “con las fuerzas políticas que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución”, y rechazaba expresamente “dar apoyo a EH Bildu” para alcanzar cualquier gobierno.

No salió adelante por la oposición de la mayoría parlamentaria. Incluido el PSN, molesto porque en la exposición de motivos se afirmaba que “dar el gobierno de Pamplona o de cualquier otro municipio o institución de España a EH Bildu supone respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista y su entorno durante décadas”. Así como “una traición a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a nuestra propio sistema democrático”.

Y eso ha indignado al PSN, que considera que el texto del PP cruza una línea roja inaceptable. “Nosotros también hemos sido víctimas”, replicó su portavoz, Ramón Alzórriz, que calificó de “insultante” una propuesta que vuelve a utilizar la memoria de las víctimas con interés político.

Pero hace tiempo que eso dejó de ser un problema para UPN o para el PP, que no van a escatimar en sus críticas al Gobierno y al PSN. Lo que amenaza con crear un clima de difícil convivencia en el Parlamento, donde las relaciones personales son inexistentes.

La derecha mantiene así el pulso con el que cerró el año, descartando cualquier colaboración institucional con el PSN o el PSOE. Ni en Madrid, donde UPN votará en contra de los decretos anticrisis, ni en los los ayuntamientos donde gobierna en minoría. Javier Esparza confirmo ayer que no negociarán con el PSN en el Valle de Egüés, en Barañáin ni en Estella. “Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros presentaremos los presupuestos y que voten lo que quieran”, respondió al ofrecimiento de “estabilidad” que le había hecho el PSN.

Desconfía UPN, que se siente traicionado y que apuesta por el ataque frontal a los socialistas y a sus aliados como respuesta. “El PSN está dirigido por un grupo de farsantes y ahora, además, pretenden ir de víctimas”, replica Esparza, que considera que los socialistas no apoyan la declaración del PP para “no incomodar a EH Bildu”. Además, el líder de UPN preguntará este jueves sobre la moción a la presidenta María Chivite, a quien acusa de “esconderse debajo de la mesa”. “Cree que así sale limpia, pero se mancha igual”, afirma Esparza, que ha optado por una respuesta dura y firme a la moción de censura en Pamplona. Queda saber hasta cuándo, porque la legislatura se puede hacer muy larga.

Alzórriz: “La utilización de las víctimas de ETA que hace la derecha es infame”

No hay día en que la derecha no arremeta contra el PSN por la moción de censura en Pamplona, y no hay día en que su portavoz no dé réplica. Ramón Alzórriz se ha convertido en la primera línea de defensa ante un ataque duro pero esperado, y que por ahora no hace mella en el Partido Socialista, reafirmado en la línea política que lleva a cabo en Navarra los últimos años. “Por desgracia el año empieza como terminó, con la utilización infame de las víctimas del terrorismo de ETA por parte de las derechas”, denunció ayer el propio Alzórriz en el Parlamento, donde explicó los motivos por los que su grupo había votado en contra de la declaración de condena del terrorismo que había presentado el PP. “Cuando alguien trae una declaración indecente, insultante hacia el Partido Socialista, donde nos acusa de respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista ETA, una declaración que nos llama traidores a las víctimas del terrorismo y al propio sistema democrático, los socialistas y las socialistas decimos ‘basta ya’, no vamos a permitir que se siga utilizando a las víctimas de ETA como estilete político de ataque a nuestro partido”, denunció. El portavoz aseguró además que, más allá de las críticas de la derecha, estos últimos días ha recibido el apoyo de la ciudadanía en la calle. “La gente está muy cansada de la utilización que se hace de las víctimas, muy cansada de sacar el comodín de ETA después de que se les derrotó hace más de 12 años”, argumentó Alzórriz, que cree que la prioridad de la ciudadanía no es ETA, sino que se “mejoren sus vidas”.