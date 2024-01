El Ministerio de Sanidad ha impuesto este miércoles el uso de mascarillas en los centros sanitarios, en contra del criterio de 11 autonomías que no han adoptado esta decisión y critican las formas empleadas por el Gobierno, que no ha logrado consensuar la medida. No obstante, para rebajar el enfrentamiento y atender las alegaciones de los gobiernos autonómicos y la "singularidad" de cada territorio, el Ejecutivo ha decidido permitir que esta obligación se convierta en "recomendación" cuando se registre un descenso de infecciones respiratorias durante dos semanas consecutivas.

