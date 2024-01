Una de las etapas del llamado Camino Inglés hasta Santiago tiene su inicio en A Coruña. Son 32 kilómetros hasta Bruma desde donde solo quedan dos tramos más para alcanzar la catedral del apostol. Pero frente a aquellos para los que la experiencia de peregrinaje es casi catártica, la delegación valenciana regresa de la convención del PSOE celebrada en la ciudad de la torre de Hércules casi de la misma manera que llegó: abocado a primarias y ante un calendario exprés que se deberá aprobar este lunes en la ejecutiva sin que las dos semanas de aplazamiento hayan despejado el horizonte.

La reunión de esta tarde en la sede del PSPV será algo más que fijar la fecha para el congreso extraordinario del que debe salir el relevo de Ximo Puig; supone también el pistoletazo al aire para el proceso que lleva meses barruntándose, especialmente desde que el expresident anunció ante los suyos que daba "un paso atrás". Aquello fue el 16 de diciembre. Desde entonces, el ambiente no ha hecho más que enrarecerse y si en aquel momento la posibilidad de unas primarias parecía difusa, ahora es la opción más clara, con tres aspirantes y una doble vuelta.

La celebración de la ejecutiva para señalar los plazos del proceso interno ha sido uno de los motivos que generaron cierta tensión interna. Estaba prevista en primer momento para el 8 de enero, pero el viernes previo se aplazó una semana para "ajustar el calendario y buscar acuerdos". Siete días después se repitió la historia. Esta vez, la intervención fue directamente de Ferraz ante el amago de Alejandro Soler de presentar su candidatura dos días antes de la reunión. La dirección del PSOE quería una "semana tranquila" que no opacara la convención gallega, que también aparecía como una oportunidad para ganar tiempo y negociar.

"Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido", canta Joaquín Sabina y en la cita en A Coruña no ha habido cambios significativos que hayan dado un vuelco a la situación interna. Cabía la posibilidad de que Pedro Sánchez interviniera y pidiera un acuerdo entre los tres aspirantes, pero esa hipotética reunión, no se produjo o no ha tenido efecto alguno. Tampoco una negociación que allane un pacto en torno a una candidatura única.

El fin de semana en tierras gallegas para la federación valenciana ha sido un ir y venir de corrillos, fotografías, una cena de unidad que exhiben alianzas (por ejemplo, José Luis Ábalos se sentó junto a Soler) y un par de modificaciones en la ejecutiva federal en la que Arcadi España deja Vivienda y asume Transporte y Movilidad y Susana Ros entra al Comité de Garantías. De hecho, los movimientos han ido más bien en la línea contraria y han intensificado la triple vía para el futuro de la federación valenciana.

El principal fue el que Carlos Fernández Bielsa efectuó el viernes al presentar un equipo para "renovar" la formación. Además de este, Diana Morant recibió el guiño de Ferraz en forma de visibilidad en uno de los paneles del foro y traslada a los suyos que optará al liderar la federación aunque haya primarias mientras Soler mantiene su intención de presentarse. Hasta el actual secretario general, Ximo Puig, admitió ayer que habrá primarias. "Serán los militantes los que decidirán", indicó ayer desde Galicia desde donde destacó las virtudes del PSPV como el "partido más democrático de la sociedad valenciana", algo que, dijo, "ha demostrado históricamente en primarias abiertas".

Cinco semanas frenéticas

Puig no fue el único que dio declaraciones desde A Coruña. También intervinieron dos de los aspirantes. "El objetivo es encarar las próximas semanas con la voluntad de que el partido esté fuerte, unido y que la militancia decida quién ha de liderarlo", indicó a À Punt el líder provincial del PSPV en Valencia, Carlos Fernández Bielsa. "Este es el momento de la convención política del PSOE, mañana —por hoy— será el momento del PSPV", señaló a la cadena pública su homólogo en Alicante, Alejandro Soler.

Ese momento llegará este lunes cuando la ejecutiva sitúe todas las fechas sobre el calendario. La fecha preferida continúa siendo el fin de semana del 24 y 25 de febrero, aunque no es segura. Después, en marzo, se suceden Magdalena, Fallas y Semana Santa, lo que complica su celebración y cumplir con la premisa de ser en el primer trimestre del año. De confirmarse, entre la ejecutiva que lo convoque y la celebración del congreso habrá 33 días, casi la mitad que los 60 días que se indica en los estatutos en caso de ser ordinario.

Este todavía será menor si se tiene en cuenta que quien oficializa la convocatoria es el Comité Nacional, que no requerirá de los 10 días reglamentarios para ser celebrado. Se abrirían así cinco semanas frenéticas en la que se ha de incluir un plazo para presentar candidaturas, otro para recoger avales, tiempo para hacer campaña así como días para las votaciones tanto para la elección de delegados como las primarias a doble vuelta, a las que parece abocado el partida, para elegir secretario general.

Esta visita a las urnas debería ser, como mínimo, una semana antes del congreso pudiendo coincidir con las elecciones a la Xunta añadiendo más acento gallego al proceso interno del PSPV. Precisamente la aparición de las elecciones gallegas en el panorama político español podría ser el único condicionante para retrasar el fin de semana del cónclave más allá de febrero, no tanto por los dos días señalados sino porque los hitos previos (las primarias y todo lo que implican) solaparían con una campaña electoral.

Y es ante las apreturas del calendario por lo que los movimientos podrían llegar ya desde el día siguiente a que se fije el calendario. Antes del aplazamiento, Soler se disponía a presentar su candidatura el sábado previo a la ejecutiva. Una semana después, se espera que sea el primero en dar un paso adelante. A partir de ahí se sucederán el resto de movimientos con las candidaturas de Bielsa y Morant y unas primarias a doble vuelta donde la capacidad de tejer pactos podría desequilibrar la balanza.