Antes de comenzar la entrevista, la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, pide permiso para hacer un comentario a raíz de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia de ordenar al Gobierno de Israel medidas cautelares para prevenir un genocidio en Gaza. «Me parece imprescindible que el Partido Popular deje de utilizar el tema de la guerra entre Israel y Gaza para acusar al Gobierno socialista, nada más y nada menos, que de estar del lado de los terroristas. Quisiera saber si el PP comparte la decisión de la Corte Internacional de Justicia o si también piensa que esos magistrados se han puesto del lado de los terroristas». A ver si le responden.

Sorprende que les cueste ponerse de acuerdo en temas como este.

He vivido años atrás, estando en el Gobierno, momentos en los que, por supuesto, había discrepancias con el Partido Popular, pero nada parecido a lo que ahora mismo existe. Me gustaría que se rebajara esa confrontación permanente porque creo que no es bueno, en general, para el ejercicio de la cosa pública. Por cierto, la actual alcaldesa de este municipio en el que estoy, Alhama, del Partido Popular, ha renunciado a una subvención de más de un millón de euros que había conseguido la anterior Corporación y que tenía como finalidad mejorar el entorno urbano e instalar placas fotovoltaicas. Estas actitudes no son beneficiosas para los ciudadanos.

Ha venido a Alhama a inaugurar la nueva casa del pueblo. ¿Cómo le ve el pulso al Partido Socialista en la Región de Murcia? Este no es un territorio fácil para ustedes.

Bueno, ha habido momentos en los que hemos tenido resultados peores y otros en los que hubiéramos podido gobernar la Región si Ciudadanos hubiera tomado esa opción. También hemos ganado muchas alcaldías importantes que luego hemos perdido, habiendo sido el partido más votado, por la suma del PP y Vox. Murcia debe de sentirse bien representada con senadores y diputados en las Cortes que vienen de la Región y han asumido responsabilidades importantes, por ejemplo, al frente de la Comisión de Justicia.

Es difícil explicar las negociaciones con los independentistas catalanes fuera de Cataluña.

Hay que hacer un esfuerzo para que la gente entienda que nunca se va a tomar ninguna decisión que vulnere el Estado de Derecho. Por supuesto, tampoco estamos yendo hacia una dictadura, como dicen algunos líderes del PP. Todo lo que se está haciendo forma parte de la práctica parlamentaria, lo que ocurre es que ahora el Parlamento está más fragmentado que en otras ocasiones. Me parece injustificable que el PP, como donde tiene mayoría es en el Senado, haya decidido que el Congreso no es el ámbito de representación de la soberanía popular. Como no controlan, no lo consideran legítimo.

¿Sufre ante los enfrentamientos dentro de su propio partido? Lo vemos ahora entre algunos dirigentes con el presidente de Castilla-La Mancha.

A todos nos gustaría que hubiera la máxima cohesión y unidad, pero en una organización como la nuestra, tan amplia, es frecuente que haya alguien que discrepe. Tengo todo el respeto hacia el presidente de Castilla-La Mancha y no quiero, en absoluto, enturbiar con mis palabras esta situación. Lo importante es seguir generando un marco de convivencia para todo el país.

"En una organización tan amplia es frecuente que haya alguien que discrepe. Respeto mucho al presidente de Castilla-La Mancha"

¿Ha intentado poner un poco de orden? ¿Ha hablado con Emiliano García-Page?

Todo lo que podamos hacer desde la Dirección Federal, sin ninguna duda, lo haremos. Pero esa es una cuestión bastante interna y solo contribuiría a crear más ruido en torno a algo que creo que debe gestionarse con la máxima discreción y con el máximo respeto.

¿Le molesta la unión de Page con tres presidentes del PP para pedir un fondo de nivelación a las regiones infrafinanciadas?

Uno de los objetivos fundamentales en esta etapa de Gobierno es alcanzar un acuerdo de financiación autonómica y de financiación municipal, porque son dos temas extraordinariamente importantes que durante la última legislatura se solventaron con una aportación del Gobierno central muy elevada.

¿Es posible reformar un modelo así con tantas comunidades enfrentadas y con Cataluña que pide una financiación singular?

Algo que ayudaría y mucho es que tuviéramos una fiscalidad que permitiera incrementar lo suficiente los recursos públicos para poder repartir mejor las administraciones. Hay una reforma fiscal que está dentro de las previsiones del Gobierno en esta legislatura y que es la herramienta básica para poder establecer una financiación que responda a las necesidades que son diferentes en cada territorio. Hay muchas variables que se pueden resolver mucho mejor si hay una mayor aportación de quienes tienen más riqueza y de las empresas que tienen más beneficios.

"Las presiones de Vox amenazan la buena relación institucional por el Mar Menor"

No cree que ayude la fiscalidad a la baja de comunidades como Murcia o Madrid.

Reducir impuestos y luego pedir dinero al Estado es muy contradictorio.

Fue ministra de Medio Ambiente. ¿Le alegró ver el pacto por el Mar Menor alcanzado entre Teresa Ribera y López Miras?

Muchísimo. Cuando yo era ministra hicimos el primer intento de crear una comisión interadministrativa del Mar Menor. Hace veinte años que este ecosistema ya daba señales de degradación, pero no pudimos constituirla porque el Gobierno autonómico se negó a formar parte.

¿Confía en que duren las buenas relaciones?

Sí que confío, aunque es verdad que el proceso está amenazado por las presiones de Vox respecto al cumplimiento de la Ley de Protección del Mar Menor.

Está al tanto de que trabajan en la reforma de la normativa.

Claro. El Gobierno regional tiene pendiente una obligación que surge de esa ley, que es la de llevar a cabo un plan de ordenación territorial de entorno, que todavía no lo ha puesto en marcha. Eso, unido a las presiones que me consta que está haciendo Vox, me preocupa.

"De lo que se habla ahora no tiene nada que ver con el gran trasvase del Ebro hasta Almería"

España sufre una grave situación de sequía. ¿Qué haría la Región sin las desaladoras que puso en marcha?

Menos mal que, a pesar de la reacción tan negativa que hubo en aquellas fechas, hoy tenemos la desaladora de Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, San Pedro del Piratar... Todas ellas están evitando que haya restricciones en el abastecimiento urbano. Hoy en día se entiende que hay que complementar recursos que pueden reducirse por el avance del cambio climático con otros que, llueva o no llueva, siempre están disponibles.

En Cataluña se está hablando ya de la posibilidad de recuperar el trasvase del Ebro. Usted le puso fin.

Quien puso fin a ese proyecto fue la Comisión Europea, que se negaba a dar financiación a una obra que no le parecía adecuada, ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista económico. De hecho, cuando volvió a gobernar el PP, Mariano Rajoy no recuperó ese proyecto. De lo que se está hablando ahora no tiene nada que ver con el gran trasvase que iba de la desembocadura del Ebro hasta Almería. Ahora se habla de actuaciones de pequeña cuantía. Y, en todo caso, creo que no hay ninguna decisión tomada al respecto. No hay que olvidar que el hecho de poner un tubo no garantiza que por el tubo corra agua, sobre todo cuando la sequía afecta tanto a la cuenca excedente como a la receptora. La concepción de la interconexión de cuencas como la panacea frente a una evolución negativa de las precipitaciones no está justificada.