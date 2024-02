¿'El Pequeño Nicolás participó en la 'operación Cataluña'? Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que es en realidad como se llama, siempre lo ha negado. El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que fue quien bautizó como 'Proyecto Barna' el operativo parapolicial que se desplegó en el seno del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra políticos catalanes -como por ejemplo los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas-, aseguró en su momento que ni tan siquiera le conocía.

Sin embargo, las grabaciones hechas públicas en el caso Tándem y las anotaciones del polémico comisario, que se completan con la investigación judicial y policial del caso Nicolay, evidencian que la Policía 'política' planeó en 2014 "engañar" al empresario Javier de la Rosa enviándole a un tipo "listo" con la intención de obtener más información sobre los fondos que Jordi Pujol Soley había reconocido meses antes haber ocultado en Andorra.

"JR [Javier de la Rosa] también me dijo que había un tema de vertederos muy importante de los Pujol donde estaba Artur Mas metido, de ahí se ha llevado una parte. Lo único que se me ocurre es, con un poquito de pelas, que no le dé yo, yo le puedo mandar a alguien de mi parte, pero hay que darle algo, por lo menos que cuente todo, darle una señal, lo último que me ha pedido son 30 o 40.000 euros", dice Villarejo al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entonces 'número dos' del Ministerio del Interior.

"Preparamos alguien listo"

Y es entonces cuando Villarejo avisa a Francisco Martínez de sus siguientes pasos: "Cuando tú me lo digas preparamos a alguien listo y tal, o lo mismo el Rafael Redondo mío. Yo ya no le quiero ver más [a Javier de la Rosa], porque no me fío. Le dimos cuatro kilos. Él ha pedido 30.000, pero se le anticipan cinco y lo otro se lo iré dando, pero que me dé datos. Tiene mucha información de cosas que luego he visto que han empezado a salir, y tiene información nuclear, sobre todo a mí me interesa mucho el abogado [de los Pujol], [Cristóbal] Martell, cómo le paga y cómo no le paga", dice el comisario, que después le explica que ya no se reúne personalmente con el que dos años antes, en 2012, había sido su confidente: "Conmigo no habla, yo le tengo cortado, habla con Rafa [Redondo]".

Precisamente una anotación de 6 de agosto de 2014 confirma el papel de intermediario de su empleado en la empresa Cenyt, propiedad del comisario. En concreto, que Rafael Redondo todavía mantenía contactos con Javier de la Rosa, y que este le había comentado que el asesor fiscal de Jordi Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, estaba "muy preocupado" por un problema judicial.

¿Y quien fue ese tipo "listo" -tal y como lo denomina Villarejo en un grabación de 22 de agosto de 2014, incluida en el sumario del caso Tándem- que engañó a De la Rosa? Este periódico tiene en su poder las grabaciones que unas semanas después realizó 'El Pequeño Nicolás' al empresario catalán. En esa conversación este joven se interesa sobre los mismos temas que previamente había señalado Villarejo en su conversación con Francisco Martínez. En este sentido, llama la atención que en las fotocopias de los diarios de Villarejo no aparezcan las notas del 13 y 14 de septiembre, días en los que Nicolás López Iglesias se reúne con De la Rosa.

A través de De la Rosa

El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha contrastado el contenido de la mencionada grabación de 22 de agosto de 2014, realizada por Villarejo a su jefe en el Ministerio, con el de las dos que realiza 'El Pequeño Nicolás' unos días después, en concreto el 14 de septiembre de 2014, al empresario Javier de la Rosa. El comisario sostiene que con el infiltrado pretende obtener datos que perjudiquen al abogado de los Pujol Cristóbal Martell, pero también acceder a datos del supuesto asesor fiscal del expresidente catalán Sànchez Carreté: "Es clave porque es el que le ha actualizado todas las sociedades que le monta Javier de la Rosa [a Pujol] y es el que está en la sombra intentando reestructurar todo para las prescripciones. Estoy intentando un acercamiento, que sería a través de Javier de la Rosa, que no me fío de él un pelo, porque anda siempre pidiendo pasta, pero voy a ver si lo engaño, porque ya bastante ha recibido", dice Villarejo.

"Estoy intentando un acercamiento, que sería a través de Javier de la Rosa, que no me fío de él un pelo, porque anda siempre pidiendo pasta, pero voy a ver si lo engaño, porque ya bastante ha recibido" José Manuel Villarejo - Comisario jubilado

Por su parte, De la Rosa apunta, en relación a uno de los abogados de los Pujol: "Si necesitáis ir a por Martell, yo os puedo dar las claves. Que sepáis que fue mi abogado muchos años, y fue el que me hizo declarar contra Pujol, yo denuncié los pagos a Pujol en mi instrucción de Grand Tibidabo, y conoce la catadura de Jordi Pujol padre".

En el audio también se evidencia el enfado de este empresario con el comisario jubilado, a quien le acusa de deberle 250.000 euros. "De Villarejo no os fieis. Hasta la semana pasada yo he estado con el abogado Rafael Redondo [...] y lo que me ha hecho gracia es que ha salido un informe de inteligencia de la Policía que han ido sacando en la prensa, que es todo lo que le conté yo", lamenta De la Rosa, que también asegura al 'Pequeño Nicolás' que los Pujol y Mas obtenían mordidas de "los residuos".

Detención de Gómez Iglesias

Pero la detención un mes después, el 14 de octubre de 2014, del 'Pequeño Nicolás', gracias a la investigación desarrollada por Asuntos Internos de la Policía, encabezada por el comisario principal Marcelino Martín-Blas y por el inspector de Policía Rubén Eladio López, frenó la operativa parapolicial. Estos agentes acusaron al joven de hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ese mismo día De la Rosa envió un mensaje al 'Pequeño Nicolás' en el que le llamaba "sirvengüenza" y aseguraba que no le había dado el dinero que le había prometido. Este arresto obligó a Villarejo, según las agendas, a dar explicaciones a Francisco Martínez: "Aclarado el tema. Manos Limpias. Chico joven: Fco. Nicolás Gómez Iglesias".

En su declaración como investigado en el caso Nicolay por la filtración de la grabación de una conversación que mantuvo el comisario principal Marcelino Martín-Blas con agentes del CNI, Villarejo negó conocer al 'Pequeño Nicolás': "No lo he visto en mi vida".

Pero al ser preguntado por el juez que instruyó el procedimiento, Arturo Zamarriego, por el motivo por el que Nicolás Gómez Iglesias tenía en su poder apuntes sobre Villarejo y su empresa, el alto mando policial, respondió: "Por lo que veo y por lo que me imagino, son unos datos de una conversación que reconoció que mantuvo con Javier de la Rosa, que es una persona imaginativa, [...] este señor, por lo visto, debió de pensar que el señor Nicolás era realmente miembro del CNI, y le habló de que conocía a una persona que era el comisario Villarejo".

"Se lo creyó"

Sin embargo, esta respuesta no convenció al magistrado, que interrumpió: "¿Usted cree seriamente que este señor se puede llegar a creer que [Gómez Iglesias] es del CNI?", ante lo que respondió de forma contundente Villarejo: "Se lo creyó. Estoy convencido. seguro. No hay otra explicación".

Al volver a ser preguntado en el interrogatorio judicial por la abogada del Estado sobre el origen de las anotaciones incluidas en los documentos aprehendidos por Asuntos Internos de la Policía en la casa del 'Pequeño Nicolás', Villarejo reiteró con convicción su versión: "No es que se lo pudo decir De la Rosa, es que se lo dijo, no hay otra explicación. Y este señor lo ha confesado", zanjó.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó al 'Pequeño Nicolás' a tres años y cinco meses de cárcel por un delito de falsedad documental y otro de usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por agente de la vicepresidencia del Gobierno y del CNI en 2014. Villarejo fue absuelto de haber filtrado una grabación de una conversación que mantuvieron un representante de Asuntos Internos con un agente del espionaje español.

Ruz abortó la operativa

Tal y como adelantó este periódico, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechazó abrir una causa con la investigación que promovió la Policía 'política'. Según las agendas de Villarejo, el secretario de Estado se mostró “muy decepcionado por la resolución de Ruz de no admitir la denuncia”. Finalmente, el asunto recayó en un Juzgado ordinario de Madrid, situado en la madrileña Plaza de Castilla. Y hasta ahí se desplazó Villarejo para entrevistarse en calidad de supuesto "agente encubierto" con el decano de los jueces madrileños José Luis González Armengol, quien reconoció haberse entrevistado con el comisario, que se interesó por la denuncia contra los Pujol.

Finalmente, la Audiencia Nacional obligó al juez Ruz a investigar los hechos. Sin embargo, el 31 de enero de 2013 el secretario de Estado de Seguridad tranquilizó a Villarejo, pues en unos meses este magistrado dejaría la causa. Ruz no abandonó hasta el 16 de abril de 2015 la Audiencia Nacional, por lo que le dio tiempo a apartar a los promotores del "Proyecto Barna" e investigar el caso Pujol con sus policías de confianza.