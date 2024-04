El secretario general del PP de Madrid reconoce que se reunió con el novio de Ayuso

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este jueves que el miércoles se reunió con la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y ha dicho que se trató de un encuentro con un conocido en un bar "petado de gente".

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, Serrano ha justificado así la información publicada por la Cadena Ser de su reunión el miércoles con el novio de Ayuso, horas después de que González Amador se querellase contra Fiscalía por revelación de secretos en la investigación de los delitos de fraude fiscal a los que se enfrenta. "Me he tomado una Coca-Cola con una persona que conozco, con la que tengo relación, en un bar petado de gente, sentado frente a una cristalera junto a la calle", ha afirmado el número dos de Ayuso, que ha cuestionado que eso sea "noticia".

Serrano ha restado importancia al encuentro y ha ironizado que podría haber organizado el encuentro "en una habitación de hotel, en el restaurante la Chalana o en el reservado del local Ramsés", en una alusión velada al caso del exasesor de José Luis Ábalos. Y ha criticado que el encuentro con la pareja de Ayuso sea noticia para algunos medios frente a las informaciones que relacionan a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la trama del caso Koldo.

"Si es más noticiable una gotera en una obra que una trama con armas.... Eso es la democracia y la prensa libre", ha lamentado, y ha añadido que se toma un refresco "con muchas personas" y no sabe "si tienen facturas pendientes" o "multas".

Tras la publicación del encuentro entre Serrano y González Amador, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado en la red social X que Díaz Ayuso asegure que es un caso que afecta a un "ciudadano particular" pero a su vez ponga a su secretario general "a coordinar la estrategia de defensa". "¿Era un tema particular, no?", ha ironizado en la red social X el PSOE de Madrid.

En Ferraz han pedido explicaciones "urgentes" a Serrano, después de que él mismo haya reconocido que estuvo con el novio de Isabel Díaz Ayuso en un bar, y se preguntan, entre otros temas, si han hablado de la imputación por presunto fraude fiscal, o si están pactando una estrategia de defensa conjunta ante las acusaciones a la presidenta madrileña por partidos como el PSOE por este asunto.

Fuentes socialistas han reprobado este encuentro, ya que Serrano no solo es el número dos del PP de Madrid, que dirige Ayuso, sino también uno de los integrantes del PP en la comisión de investigación constituida en el Senado para analizar el caso Koldo. Además, el PSOE ha cuestionado este encuentro al tener lugar en medio de la constitución de sendas comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y Senado sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, ante la posibilidad de que el novio de Ayuso sea uno de los citados a declarar.

También se ha referido a este asunto el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que ha tildado de "escandaloso" el encuentro, que ha apuntado a un intento del PP de "minimizar los daños" después de que González Amador reconociera los delitos de fraude en un intento de acuerdo con la Fiscalía, dentro de su estrategia de defensa.