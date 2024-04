Asisa renuncia "de momento" a fichar al exviconsejero de Salud de la Junta de Andalucía y lo volverá a estudiar en julio

La compañía Asisa, aseguradora de sanidad privada líder en España, ha comunicado a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, que acata la resolución sobre el fichaje del exviceconsejero de Salud de la junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, que decreta su incompatibilidad para fichar como director médico de esta empresa. Pospone la decisión sobre qué ocurrirá dentro de tres meses, cuando según el dictamen oficial, dejaría de ser incompatible. "Si llega ese momento ya veremos", señaló un portavoz de la empresa, que insistió en que "acatarán la resolución y aceptan lo que dice el informe de la Junta, como no podía ser de otra manera". "Asisa es una empresa que siempre respeta la legalidad y el cumplimiento de las normas administrativas", señaló un portavoz. Sobre su incorporación a partir de julio insistieron: "Se verá", "No hay una decisión a priori", "no contemplamos ahora mismo esa posibilidad".

El informe emitido por Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, subraya que Guzmán es incompatible por los conciertos con la sanidad privada que firmó en su etapa como gerente del Servicio Andaluz de Salud. Contratos que no firmó directamente y que delegó a un subordinado pero sobre los que igualmente era competente. La compañía Asisa recibió un total de 44 millones de euros por esos acuerdos con la sanidad pública.

Guzmán aseguró, a última hora de este jueves, a través de un comunicado, que paraliza su contrato con la sanidad privada hasta que el Gobierno andaluz dictaminara. En ese momento, el informe de la Junta ya estaba redactado. La ley es firme en cuanto a las incompatibilidades pero blanda respecto a las sanciones en caso de incumplimiento. Según la norma, la Junta no podría ir más allá de una reprobación pública en caso de su exviceconsejero saltara a la sanidad privada en un puesto directivo. La ley es más tajante respecto a las consecuencias para la compañía y señala que Asisa tendría que dejar de firmar cualquier acuerdo o contrato con la Consejería de Salud en caso de incumplimiento de la norma.

Ley de incompatibilidades

Desde el primer momento, su fichaje hizo saltar las alarmas por un incumplimiento claro de la ley de incompatibilidades de Andalucía, que se aprobó en 2005 y fija con claridad un periodo de dos años hasta que el exalto cargo pueda volver a trabajar en empresas que tuvieran relación con sus competencias durante su etapa en la administración. Es lo que ocurre con el exviconsejero, que delegó la firma de los conciertos sanitarios tras la pandemia de covid en otro cargo del SAS pero que siguió siendo competente sobre la materia. Según Función Pública, esta incompatibilidad persistirá solo hasta dentro de tres meses.

El informe determina que "de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año", fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS, según un comunicado de la Consejería difundido por Europa Press.

Según el documento, la incompatibilidad estaría motivada por los catorce contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, "aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán", sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, "esto no altera la competencia".

Por tanto, "de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos", concluye. En cambio, considera que "los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero". Eso abriría la puerta a su contrato a partir de julio aunque Asisa aleja esa posibilidad.