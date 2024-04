Yolanda Díaz critica las "políticas contradictorias" del PSOE en Vivienda

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha censurado este sábado las "políticas contradictorias" en materia de vivienda y ha pedido "no dar palos de ciego". "La vivienda es un derecho fundamental y no un negocio de algunos partidos progresistas de nuestro país", ha añadido, en referencia a las polémicas palabras que pronunció hace unos días la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, quien animó a los promoteres privados a hacer "negocio" con la vivienda asequible.

Díaz ha participado en un acto junto a la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García; el cabeza de lista por Álava, Jon Hernández; el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea; y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz.

En su intervención, que se ha tenido que ver retrasada unos segundos después de que varios miembros de EHKS hayan proferido gritos desde las gradas contra la reforma laboral, Díaz ha defendido que su formación cuenta con "las mejores políticas públicas para cambiar la vida de la gente".

En este contexto, ha advertido de la problemática de la vivienda que se vive en el conjunto del Estado. "La vivienda es un derecho fundamental y no un negocio de algunos partidos progresistas de nuestro país", ha añadido.

A su juicio, "no se pueden dar palos de ciego con un derecho fundamental" y ha criticado así que se estén desarrollando "políticas contradictorias".

"Por una parte decimos que la vivienda es un negocio; por una parte decimos que hay que construir muchas más viviendas; por una parte decimos que vivan los fondos de inversión; por otra parte decimos que vamos a eliminar las Golden Visa, que no las vamos a eliminar ni las hemos eliminado en el Consejo de Ministros y por otra parte no hacemos con claridad lo que tenemos que hacer, que es llegar a un acuerdo con todas las Comunidades para que se cumpla la ley de vivienda y bajar el precio de la vivienda", ha descrito.

Tras incidir en que "vivir de alquiler en Euskadi" es imposible, ha apostado por celebrar "con carácter inmediato una reunión de presidentes para abordar el principal problema del país, que es la vivienda".

Asimismo, ha abogado por "constituir un parque público de viviendas, de alquiler social" ya que "la política basada sobre la construcción de viviendas no va a hacer nada más que seguir subiendo los precios en el conjunto del país".

Por otro lado, ha considerado necesario "regular de una vez por todas los fondos de inversión" ya que "no puede ser que el futuro de la vida de la gente lo decidan" estos. "No puede ser que parte del alquiler de nuestro país esté en manos de grandes fondos de inversión", ha añadido. De este modo, ha defendido que "urgencia" de la situación no pasa por "palos de ciego" con las Golden Visas, sino "actuar en lo prioritario".