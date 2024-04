Feijóo sitúa a González Pons al frente de la campaña europea y lo descarta como candidato

Esteban González Pons dirigirá la campaña del PP para las elecciones europeas. El vicesecretario de Institucional y persona de total confianza de Alberto Núñez Feijóo, al que asesora en todos los asuntos de política exterior y muy especialmente de todo lo relacionado con Bruselas, llevará los mandos de una campaña en la que el líder del PP se juega mucho. Ese puesto lo descarta oficialmente como cabeza de cartel, algo que ya venían anticipando en Génova. Como publicó este diario, desde hace semanas Feijóo se debate entre mantener como candidata a Dolors Montserrat o apostar por renovar el número uno en la lista.

González Pons tenía claro que volvería a Europa después de que Feijóo no lograra gobernar. De hecho, muchos dirigentes anticiparon una pugna entre el exeurodiputado y la propia Montserrat por liderar la candidatura. Pero en el entorno del líder popular aseguraban que Pons no fue tampoco candidato en 2019 y que eso no implicaba restarle responsabilidades de otro tipo. La primera será ejercer de director de campaña, lo que de facto, le habilita para tomar las grandes decisiones en los contenidos y en los actos de campaña y, sobre todo, le mantiene como principal interlocutor con el resto de miembros del PP europeo.

Tampoco está descartado que opte a otros puestos de mayor rango una vez pasen las elecciones. La candidatura y muy especialmente el número uno lleva días creando una fuerte inquietud dentro de las filas populares, por el sigilo con el que de nuevo Feijóo está preparando la lista.