La Junta Electoral avala la candidatura de Puigdemont y rechaza la impugnación de Cs

El Tribunal Contencioso Administrativo ha avalado este miércoles la candidatura del expresident Carles Puigdemont, que encabeza la lista de Junts para las elecciones del 12 de mayo, y ha rechazado el recurso que Ciutadans había presentado contra la decisión previa de la Junta electoral de Barcelona que ya validaba la candidatura, según ha podido saber El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial.

Los naranjas, liderados por Carlos Carrizosa, argumentaron que para presentarse a unas elecciones hay que "estar empadronado en Cataluña, y Puigdemont lleva siete años residiendo en Bélgica, por lo tanto, su inscripción censal no responde a la realidad", pero el órgano administrativo recuerda que Puigdemont mantiene intacto su derecho al sufragio pasivo aunque no resida en Cataluña, porque no ha sido juzgado ni condenado, y también porque su derecho a ser elegido no depende del lugar de residencia.

Así lo defiende en un fallo emitido esta misma tarde, tan solo unas horas después del recurso de impugnación de Ciutadans, que alegaba que todos los candidatos debían cumplir los mismos "requisitos legales" y que era necesario que hubiera "igualdad de condiciones".

La Fiscalía había pedido desestimar el recurso al considerar que Cs no había "aportado ningún elemento" que pudiera "inferirse el incumplimiento del requisito de inscripción en el censo electoral vigente del candidato Puigdemont".

En 2019, la justicia ya avaló que Puigdemont podía presentarse a las elecciones, en este caso a las europeas, a pesar de que en un primer momento la Junta Electoral vetó su candidatura. En aquella ocasión, los posconvergentes llegaron a presentar una lista con candidatos alternativos para poder concurrir a los comicios, pero finalmente el Supremo dio la razón a Junts y permitió que en la lista aparecieran los nombres de Puigdemont, Toni Comín y Clara Posantí.

También en 2021, Puigdemont se pudo presentar a las elecciones catalanas, aunque finalmente no recogió el acta de parlamentario. Enntonces, el expresident encabezó la lista, pero la candidata efectiva fue en todo momento Laura Borràs. Una situación diferente a la actual.

Junts, que ha presentado alegaciones a la decisión de Ciutadans, ya había dado por hecho esta mañana que la impugnación no saldría adelante. "Persistir y resistir. Esto ya lo hemos visto, pero sabemos como combatirlo", había afirmado el jefe de campaña, Albert Batet, en la rueda de prensa de presentación de los carteles de campaña.