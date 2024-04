Fernández (PP) desvincula las elecciones vascas de las catalanas y asegura que "del socialismo y del nacionalismo se sale"

Después del resultado agridulce del PP en las elecciones vascas del domingo -donde los populares han conseguido un aumento del 60% de los votos y un escaño más, pero no han logrado echar a Vox ni frenar el auge de los socialistas (PSE) y los nacionalistas-, todas las miradas apuntan ahora en lo que pueda suceder en las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo.

El PP catalán competirá en los próximos comicios catalanes por lo mismo: por plantar cara al independentismo y unificar el voto constitucionalista, en busca de votantes de Vox y a cuenta de la previsible desaparición de Ciutadans, como de los electores socialistas descontentos con los pactos de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa.

Para Alejandro Fernández, candidato a la presidencia del PP en Cataluña, el resultado de las elecciones vascas "no tiene ninguna relevancia en Cataluña", ya que se trata de "escenarios totalmente diferentes". Consciente de las comparaciones entre ambas citas con las urnas, Fernández ha lanzado este lunes un mensaje "a las personas que hoy están preocupadas" por las nuevas mayorías en Euskadi: "Del socialismo se sale y del nacionalismo, también", ha sentenciado, en declaraciones a los medios tras su visita a las instalaciones de PIMEC en Terrasa.

El líder popular ha querido recordar el resultado del partido en Cataluña en las últimas elecciones generales. "El pasado 23 de julio el PP catalán sacó más votos que ERC y que Junts per Catalunya", dos partidos "que pasaban por su peor momento", ha insistido, hasta que Sánchez "los resucitó" con sus acuerdos en el Congreso.

Una nueva etapa en Cataluña

En ese sentido, el presidente del PP catalán se ha mostrado confiado en que el futuro en Cataluña no estará en manos de los independentistas. "Las encuestas señalan que se puede dar por primera vez en 12 años la oportunidad de que no saquen mayoría los independentistas y que pueda iniciarse una nueva etapa en Cataluña", ha augurado, lejos de un "separatismo nocivo y divisivo" para la sociedad catalana.

Y esta será la prioridad del partido ante la cita electoral de este 12 de mayo: "Ofrecer una alternativa al decadente proceso" catalán y "plantar cara al nacionalismo que señala qué catalanes son de primera y de segunda", ha remarcado Fernández.

"Al nacionalismo se le planta cara porque, si no, te come. Y a nosotros no nos va a comer", ha sentenciado el líder de los populares en Cataluña.