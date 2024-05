El Gobierno de Ayuso pide la dimisión de Puente mientras un alto cargo de la Comunidad de Madrid llama "cabrones" a los ministros de Sánchez

Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez puede que le hayan servido al presidente para tomar impulso pero no han ayudado a bajar el diapasón. Gobierno y Comunidad de Madrid mantienen su particular bronca política y los últimos incidentes de las Cercanías de Madrid han puesto en bandeja al Ejecutivo regional un nuevo argumento para arremeter contra Moncloa y el ministro Óscar Puente. También para que en el organigrama del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se empiecen a lanzar insultos.

"No son los trenes. Sois vosotros, cabrones", ha publicado el director general de Economía, Juanma López Zafra, en su cuenta de Twitter con una imagen de la mesa del Consejo de Gobierno, desde la que ayer Puente, acompañado de otros tres ministros, quiso quitar importancia a las incidencias producidas en las Cercanías de la capital tras el puente de mayo. Durante la rueda de prensa, el ministro de Transportes defendió que los problemas en Metro, competencia de la Comunidad de Madrid, son diez veces mayores y arremetió directamente contra la presidenta madrileña: "Ayer se produjo una incidencia en el Metro y no he escuchado a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña".

Mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) May 8, 2024

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha restado importancia al comentario de su compañero López Zafra, apuntando que es una declaración realizada desde una "cuenta personal" y destacando que desde esta administración se expresan "siempre con el máximo respeto" y "sin insultar ni descalificar". García ha ironizado sobre los conocimientos de Puente acerca de lo que ocurre realmente en la red de Cercanías y las diferencias con el Metro, donde este martes se produjeron algunos problemas por el arrollamiento de una persona, algo que entiende que no es comparable a las incidencias ya normalizadas en las Cercanías por "falta de inversión y mantenimiento". "Que deje de twitear y empiece a gestionar", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. "El único tuit que estamos esperando es el de su dimisión, no creemos que esté capacitado para gestionar las competencias de ministro", ha añadido.

La respuesta

Antes de ser exculpado por el portavoz del Gobierno, López Zafra había lanzado otro tuit en respuesta al de los "cabrones" que ha causado las críticas iniciales. En este mensaje vestido de disculpa han primado la ironía y la referencia al "me gusta la fruta" de Ayuso que tanto éxito tuvo entre los conservadores madrileños: "Mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta".

Chapotear en los insultos es zafio, irresponsable y nada ejemplarizante.



Qué lamentable será cuando los niños vengan con la tontada de la fruta para hablar de sus profesores…



No nos cansaremos de exigir educación y respeto. Por los que ahora están y también por los que… https://t.co/4CjYcxnfS0 — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) May 8, 2024

Y aquí es donde ha entrado la otra parte. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, utiliza su cuenta en Twitter tanto para informar sobre las acciones de la Delegación como para defender a Sánchez y atacar al PP de Madrid o a Ayuso y eso es lo que ha hecho esta mañana para responder al director general de Economía del Gobierno regional. "Chapotear en los insultos es zafio, irresponsable y nada ejemplarizante. Qué lamentable será cuando los niños vengan con la tontada de la fruta para hablar de sus profesores", decía su tuit, al que ha añadido: "No nos cansaremos de exigir educación y respeto. Por los que ahora están y también por los que aprenden con nosotros".