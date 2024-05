Puigdemont duda del compromiso contra la extrema derecha de Illa y le acusa de "irreponsable"

A dos días para que termine la campaña electoral, los partidos siguen tratando de movilizar aquellos votantes que aún siguen indecisos o que sopesan quedarse en casa el próximo domingo. Y lo hacen con discursos, pero también con propuestas. Por este motivo, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, se ha dedicado este miércoles a recabar apoyos de los jóvenes prometiendo avales para la compra de viviendas y también ha tratado de alentar a las masas en el mitin celebrado por la tarde en Argelers, asegurando que están a punto "de dar la campanada" y de ganar las elecciones del próximo domingo.

Todo ello el mismo día en que Junts ha firmado -junto a PSC, ERC, CUP y Comuns- un compromiso para no pactar ni con Vox ni con Aliança Catalana, aunque lo ha hecho con críticas al resto de partidos, a quien ha acusado de querer "excluirlos" deliberadamente para desgastarles políticamente, y disparando contra al socialista Salvador Illa. Puigdemont le ha "tachado de irresponsable", porque considera que hablar de este partido, cuando aún no tiene representación parlamentaria, es hacerlo grande. Además, también ha puesto en duda su compromiso contra la extrema derecha por el pacto en el ayuntamiento de Barcelona con el PP. Un partido, ha dicho, que pacta con Vox a nivel autonómico y estatal.

Así, negando cualquier posible pacto con la formación liderada por Sílvia Orriols, Puigdemont también ha querido diferenciar claramente su apuesta por el traspaso de competencias en inmigración del discurso de estos partidos, y ha pedido ser "cuidadoso" y no vincular "inmigración" con la "multirreincidencia" delictiva. "Son dos debates diferentes", ha aseverado, en la rueda de prensa sectorial celebrada en Argelers este miércoles por la mañana.

Dar la "campanada"

Unas horas más tarde, arropado por centenares de personas que se han desplazado desde Tarragona y las Terres de l'Ebre hasta Argelers, Puigdemont ha vuelto a atacar a Illa, a quién se ha referido como el candidato del "establishment" y como el voto que anhelan ganador en Madrid. Una situación que se puede evitar, según Puigdemont, si el independentismo hace un "pequeño esfuerzo" y concentra el voto en su candidatura.

"No vamos sobrados de votos, que a nadie le haga pereza votar el domingo. Puede ir de muy pocos votos", ha advertido, el mismo día que desde la candidatura han explicado que más de 10.000 personas se han desplazado ya hasta Argelers para participar de los mítines de la candidatura de Junts+ Puigdemont.

En el acto de este miércoles también ha tenido especial protagonismo la cabeza de lista por Tarragona, Mònica Sales, que ha asegurado que Illa solo responde "a la voz de su amo", en referencia a Pedro Sánchez, y que él nunca trabajará pensando en el sur de Cataluña. Sales también ha aprovechado su intervención para recordar a su abuelo, que estuvo en el campo de refugiados republicanos en Argelers durante la dictadura, y ha comparado su retorno con el de Puigdemont.

Todo ello en un mitin en el que se han evitado las referencia al proyecto del Hard Rock, a pesar de volver a estar en el orden del día y de tratarse del mitin final de la provincia de Tarragona. Tampoco se ha hablado del fichaje del 'mayor' Trapero por parte de Salvador Illa, anque Joaquim Forn, conseller de Interior durante los atentados del 17-A y el referéndum del 2017 y una de las personas que trabajó más codo con codo con Trapero, se ha dejado ver justamente hoy entre los asistentes.

Junts trata estos días también de no arriesgar, ni entrar en polémicas, para evitar deslices que les puedan perjudicar electoralmente el próximo domingo.

Avales a las hipotecas

Todo ello mientras en el ámbito de las propuestas, Puigdemont ha tratado este miércoles de movilizar al votante joven, menos politizado o que se decanta para opciones más extremistas, con la propuesta de que el Govern avale a los jóvenes que quieren comprar su primera vivienda para que puedan afrontar la entrada exigida.

Puigdemont ha recordado que muchos jóvenes no tienen problema para pagar la cuota de la hipoteca, que acostumbra a ser similar a lo que les puede costar un alquiler, pero ha señalado que sí tienen apuros para recaudar el 20% del precio del habitáculo que les obliga a tener el banco, además de los impuestos.

Se trata de un planteamiento que el Gobierno ya impulsó el pasado mes de febrero, cuando aprobó una línea de avales de 2.500 millones de euros para facilitar a 50.000 jóvenes de entre 18 y 35 años la compra de vivienda. Una medida que el consejo de ministro validó, a pesar de la oposición de Sumar, que consideró que podía hacer subir los precios del mercado.

Renta de emancipación

Sin embargo, este no ha sido el único anuncio que Puigdemont ha dedicado a los jóvenes, ya que también ha garantizado la puesta en marcha de una renta de emancipación juvenil que concentre todas las ayudas públicas para el alquiler. En cambio, preguntado por si revertiría la actual regulación de los arrendamientos, el candidato de Junts ha salido al paso con un compromiso de hacer una auditoría durante los 100 primeros días de Govern para que analice el resultado de las medidas en marcha.

No obstante, se ha mostrado poco favorable a intervenir el mercado, porque considera que "no ha funcionado". "No es bueno que haya un apriorismo ideológico sobre un problema que es colosal", ha añadido, tras defender que Cataluña necesita "más vivienda" y, sobre todo, que esté a un "precio asequible".