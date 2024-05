Sánchez avisa a Milei que si no rectifica escalará la crisis diplomática y pide al PP una condena

La crisis diplomática con Argentina amenaza con seguir escalando. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a su homólogo argentino, Javier Milei, que si no rectifica sus palabras tildando de “corrupta” a su esposa, pronunciada este domingo en Madrid durante un acto de Vox, “la respuesta será acorde a la dignidad que representa la sociedad española y los lazos de hermandad” con el país sudamericano. El ministro de Exterior, José Manuel Albares, ya no descartó esta mañana escalar la crisis diplomática rompiendo relaciones con Argentina si no se producía una disculpa pública que la administración argentina ha descartado por el momento.

El jefe del Ejecutivo ha lanzado estas advertencias durante la inauguración de un foro económico organizado por el diario 'Cinco Días' en el que ha lamentado que Milei no ha estado “a la altura” de las relaciones entre ambos países. Al mismo tiempo, sin mencionar directamente al PP, ha defendido que el apoyo a las instituciones españolas “de los insultos y las difamaciones” no entiende de “peros”. “Más allá de la ideología está la educación y el patriotismo”. añadió.

A quien sí mencionó directamente Sánchez fue al líder de Vox, Santiago Abascal. El jefe del Ejecutivo hizo referencia a sus palabras, en el mismo acto de este domingo donde participó Milei, que se debería sacar “a patadas y a gorrazos” al PSOE del Gobierno. Una llamada “explícita” a la "violencia política”, según denunció, y unas declaraciones antidemocráticas frente a las que reclamó al todos los partidos una “condena rotunda”.

El Gobierno ya llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y ha convocado al argentino. El siguiente paso en una escalada diplomática es la retirada del embajador, algo muy poco frecuente y que suele considerarse como la ruptura de facto de relaciones diplomáticas. Albares ha rechazado en todas las ocasiones en las que ha sido preguntado en las últimas horas confirmar o descartar que considere la ruptura de relaciones diplomáticas. "Vamos a esperar acontecimientos", ha sido su respuesta esta mañana.

El Gobierno de ultraderecha de Argentina ya ha descartado de plano que Javier Milei se retracte de su intervención en Madrid que ha provocado una crisis diplomática sin precedentes entre España y este país, informa desde Buenos Aires Abel Gilbert. "El presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué", ha dicho su portavoz, Manuel Adorni, al programa televisivo La Cornisa.

Desde Ferraz, la portavoz del PSOE, Esther Peña, se ha mostrado más contundente al exigir una condena firme y explícita a los populares. Tras situar al principal partido de la oposición al mismo nivel que Vox, Peña arremetió contra su falso patriotismo “de pulserita” porque “no les importa lo que pase a este país mientras piesen que puedan arañar unos votos”. Peña tampoco dejó de criticar que sus socios de gobierno estén evitando un respaldo explícito a los pasos diplomáticos dados por el Ejecutivo: La equidistancia no es una posición. No se puede ser equidistante ante una agresión a las isntituciones del país”.

A escasos tres días de que arranque la campaña de las elecciones europeas, los socialistas intensifican su estrategia de asociar al PP con Vox para plantear estos comicios en una dicotomía entre “el avance y el retroceso”. Al igual que en las generales, se busca movilizar al electorado progresista y aglutinar el voto útil frente a lo que califican de “ola ultrareaccionaria” con el concurso de los populares por acción u omisión.