El Supremo tacha de "genérica" la petición de Aragonès de desclasificar más documentos del CNI

El Tribunal Supremo ha rechazado por tratarse de una "solicitud genérica" la pretensión de la Generalitat de que se desclasificase el expediente administrativo por el que el Consejo de Ministros levantó el sigilo a ciertos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a un par de autos del magistrado adscrito la órgano, Pablo Lucas, en relación con el seguimiento que se realizó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la pretensión de la Generalitat de lograr que se amplíen los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros del pasado 16 de enero y que fueron remitidos al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, en el que se investiga la querella presentada por el todavía presidente catalán por haber sido espionado.

En su auto, al que ha tenido acceso este periódico, el Supremo descarta las peticiones de la Abogacía de la Generalitat de Catalunya porque " no hay ninguna razón para sostener que el referido informe secreto debiera formar parte del expediente administrativo. Este tiene por objeto las actuaciones seguidas para resolver sobre la solicitud de desclasificación de información protegida por la legislación de secretos oficiales, no sobre la información clasificada en sí misma. En el expediente administrativo no tiene por qué recogerse la información clasificada, sino únicamente los trámites y, en su caso, las razones que condujeron solo a decidir una desclasificación parcial".

El alto tribunal añade que "lo que haya de conocer esta Sala acerca de la parte de información no desclasificada no es algo que pueda y deba resolverse en este momento procesal", por lo que descarta aumentar la documentación sobre la que el Consejo de Ministros acordó levantar el sigilo. Añade que Aragonès "conocer ya el contenido" de los autos, cuya desclasificación también reclama, puesto que se encuentran en la causa en la que se investiga su querella en Barcelona.