El destino hizo que la emprendedora Faiza Hajji recalara en Extremadura tras su paso por más de nueve países y cuatro continentes. Tras años de estudio, su proyecto científico en Villanueva de la Vera se ha visto reconocido por el primer premio del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE) de la Diputación de Cáceres. Elaborar yogures artesanos y sostenibles con leche de cabra verata se perfila como mucho más que un negocio: ayudará a mantener esta raza autóctona en peligro, mejorará la salud de quienes los consuman y evitará incendios en una zona muy castigada por ellos.

Usted está especializada en el mundo de los probióticos como cofundadora de Sana Terra. ¿En qué consiste esa empresa y la web mibiotico.com?

Sana Terra es un proyecto que conlleva diferentes temáticas, pero la idea principal es fomentar un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente. Personas sanas en una Tierra sostenible. Para lograrlo hemos puesto en marcha una finca piloto a cinco minutos del núcleo urbano de Villanueva de la Vera, con este estilo de vida como referente, que sería un centro de educación y turismo sostenible. Por el momento, tenemos listos tres alojamientos rurales. Toda la obra se ha realizado con materiales respetuosos con el entorno, fuentes de energía renovables y manejo de recursos naturales sostenibles. En este espacio se ofrecerán talleres de alimentación sana y manejo del estrés. Existe la posibilidad incluso de desarrollarlos dentro de un bosque propio. El objetivo es construir una economía local, inclusiva y circular. Dentro de este proyecto global se enmarca la elaboración de yogures artesanos con leche de cabra verata premiada por la Diputación de Cáceres. El proyecto también conlleva una vertiente asociativa para sensibilizar sobre alimentación sana y sostenible, así como la promoción de la cultura de la paz y de la convivencia. Mibiotico.com es una plataforma que puse en marcha con una compañera a raíz de un máster sobre la microbiota humana, prebióticos y probióticos en la Universidad Europea de Madrid y Sociedad Española de Microbiota Prebióticos y Probióticos (SEMiPyP). La plataforma es una herramienta de divulgación sobre estas temáticas basada en evidencias científicas y clínicas.

¿Por qué Villanueva de la Vera y cuál es su relación con esa localidad extremeña?

Son las casualidades del destino. Soy de origen marroquí y me fui a estudiar a Francia ingeniería de telecomunicaciones, pero me especialicé en emprendimiento y triple balance hace ya más de 16 años. En los últimos cuatro años me orienté a temas de salud y bienestar. En este recorrido he vivido en nueve países y cuatro continentes. Hace cuatro años vine con mi marido a España. Primero recalamos en la Sierra de Madrid. Una amiga allí decidió irse a vivir a Candeleda. Tras visitarla comprobamos que nos gustaba estar en la naturaleza. Entonces comenzamos a buscar un terreno para asentaros definitivamente. Descubrimos Villanueva de la Vera y estamos muy agradecidos por ello.

¿Por qué hacer yogur específicamente con leche de cabra verata?

Óscar, un amigo cabrero del pueblo, nos enseñó cómo era su oficio y su pasión por la raza verata, de la que quedan pocos ejemplares. Él es uno de los pocos cabreros de cabras veratas de monte que quedan. El objetivo de hacer yogures es poner en valor la leche de alta calidad de cabras de monte. Durante mis estudios de máster descubrí que la leche de cabra tiene un importante impacto sobre la microbiota humana y, por tanto, sobre su salud. Estudios de la Universidad de Granada atestiguan que la leche de cabra se puede considerar un alimento funcional, mejoran la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. La idea es unir estos mundos, ofreciendo un producto de alta calidad y que tiene un impacto socioeconómico, pues la cabra verata, con su alimentación de pastos, contribuye a luchar contra los incendios forestales.

Los yogures estarían enriquecidos con el probiótico Lactobacillus rhamnosus GG, que cuida la salud digestiva y fortalece el sistema inmunitario ¿Cómo ha dado usted con la cepa?

Fue a través de mis estudios de máster de microbiota humana en los que conocí los probióticos y sus beneficios. Esta cepa en concreto es la más estudiada. Se han realizado estudios tanto para bebés como para adultos y mayores. Refuerza el sistema inmunitario y digestivo. En un estudio con niños de guardería reduce las infecciones respiratorias en un 38%.

¿Va a poner en marcha el proyecto con el dinero del premio?

Efectivamente. Hasta ahora he estado haciendo pruebas de yogures con la leche que me regala mi amigo el cabrero para hacer estudios a pequeña escala. Para poder llevar este producto al mercado con registro sanitario y en un obrador en el pueblo vamos a emplear el premio.

¿Tiene en mente otros proyectos con productos naturales extremeños?

Sí, mi pasión por la salud humana, la alimentación sana y sostenible, me lleva a estudiar otros alimentos con productos locales, esta vez con alimentos fermentados de origen vegetal.