«La ganadería no es un cursillo que con unas horas ya lo sabes hacer todo»

¿Dónde se encuentra su explotación y qué variedades ganaderas tiene?

En Valencia de Alcántara, aunque la finca en sí se ubica entre Alburquerque y San Vicente de Alcántara. De hecho, el municipio que está más cerca es este último, a unos tres kilómetros. Siempre he criado ganado vacuno, ovino y porcino. Sin embargo, este año no he producido cerdos porque no encuentro mano de obra y, si la encuentro, a los pocos días, cuando hay trabajo de instalación de placas solares, los obreros se me van. En vacuno el 60% de mi ganado es de raza limusín y el resto son vacas cruzadas. La demanda actualmente se centra en el limusín, concretamente el que es más clarito, porque al que tiene tonos de piel retintos no lo quieren.

¿Cuál fue su primera reacción al saber que su granja había sido elegida como ganadora del premio al mejor ganadero del año en la Feria de Primavera de Zafra?

Me enteré en la misma entrega de premios. Fui ‘engañado’ con un amigo mío, también ganadero. En teoría íbamos hacia Córdoba, pero como eran las jornadas de vacuno extensivo en la Feria de Primavera de Zafra me invitó a asistir. Fue una alegría enorme. Es muy importante que te reconozcan el trabajo en los tiempos que corren, que son ya de por sí muy malos para el campo.

Desde su perspectiva, ¿qué aspectos de su gestión cree que fueron clave para destacar entre casi medio centenar de granjas evaluadas?

Aparte del manejo del ganado, siempre estamos intentando mejorar el aspecto genético. También habrán influido las nuevas tecnologías que aplicamos en la explotación.

¿Podría describir algunas de las innovaciones técnicas o procesos que ha incorporado en su granja para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad?

Se han realizado varias, pero creo que la mejor y la que más tiempo puede ahorrar semanalmente es una aplicación llamada Rancher Plus, de Servetex, para la gestión del ganado de vacuno para Extremadura, con conexión directa a la OVZNet. Todo el papeleo, que antes te obligaba a ir semanalmente a la oficina veterinaria de la zona, te lo ahorra. Cualquier cosa la haces por el móvil, y lo mejor es que no te deja equivocarte. Si metes mal, por ejemplo, un número de crotal, te lo indica automáticamente. Rancher Plus es la mejor incorporación que se ha hecho recientemente al mundo ganadero en extensivo.

¿Cómo ha equilibrado las técnicas de ganadería extensiva con las demandas modernas de producción y bienestar animal?

Es necesario encontrar el punto medio entre lo tradicional con lo moderno. Este año iba a incorporar una nueva técnica, la sincronización de partos, aunque por enfermedad del veterinario no pude hacerlo. Lo he aplazado, pero lo pondré en práctica en breve con unas novillas nuevas en octubre y noviembre. Si lo conseguimos ahorraremos mucho trabajo. También vamos a preparar la finca para la fijación de CO².

Hablando de sostenibilidad, ¿qué prácticas específicas ha implementado en su granja para minimizar el impacto ambiental?

Estamos sembrando alcornoques y hemos instalado un sistema de riego. No se trata de riego por goteo al uso. El que hemos implementado lleva una tarra de 8 litros de agua con un sistema de cuerdas que el árbol va absorbiendo poco a poco. Es muy útil cuando los alcornoques son pequeños. Además, realizamos una limpieza exhaustiva de la finca, con podas nuevas, porque había encinas muy grandes y muy abiertas. La dehesa lo ha agradecido un montón.

La contribución a la fijación de población en zonas rurales es un criterio importante para este premio. ¿De qué manera considera que su granja ha contribuido a este aspecto?

El gran problema es que no se encuentra mano de obra. En esta zona se están construyendo muchas plantas solares. Todos se van a trabajar a ellas. Trabajo siempre ha habido en el campo y siempre lo habrá. No encuentras personal cualificado y cuando lo has enseñado te vuelves a quedar sin él.

¿Cómo ve el futuro de la ganadería extensiva en España, especialmente en regiones como Extremadura?

El futuro lo veo mal. La ganadería no es un cursillo de veinte horas que haces y ya lo sabes hacer todo. La ganadería te enseña con la experiencia y esa no la hay.

Finalmente, ¿qué consejos les daría a otros ganaderos que aspiran a combinar tradición y modernidad en sus operaciones?

Lo principal es que se actualicen a las técnicas modernas de la ganadería extensiva. No nos podemos quedar atrás y tenemos que estar a la última. Si en tu profesión eres el mejor siempre vas a tener trabajo y en la agricultura sucede lo mismo.