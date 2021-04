La Diputación de Cáceres creó hace dos meses la Mesa de Turismo de la provincia como vehículo de coordinación de una red de trabajo entre instituciones públicas y privadas. El objetivo es impulsar el desarrollo de la provincia como destino turístico. Esta Mesa de Turismo está integrada por representantes de la institución provincial, la Junta de Extremadura, las asociaciones de turismo de carácter comarcal, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), la Cámara de Comercio y la Universidad de Extremadura (UEx). Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Turismo de la institución, recuerda los fines por los que se ha constituido esta mesa y analiza las principales cuestiones del sector en la provincia. Entre otras cosas, se trabajará en la creación de la Marca Turística Destino Provincia de Cáceres.

Han creado una Mesa del Turismo para la coordinación público-privada ¿Cuáles son sus objetivos?

Para nosotros el objetivo es poder sentarnos juntos, tanto las administraciones públicas como el sector privado, y que esto nos permita trazar un camino y abordar los retos del presente y el futuro de nuestra provincia desde el ámbito turístico, tan afectado por la pandemia. En este sentido, tratamos de generar un canal de comunicación entre el trabajo de la administración y las necesidades que tiene el sector privado de apoyo y acompañamiento hacia ellos. Tratamos que esta información sea completa y detallada. En la primera mesa celebrada hace dos meses hemos dado debida cuenta de cómo ha funcionado el Plan de Reactivación Económica y Social, que ha tenido mucha presencia en el sector turístico. También hemos presentado nuestro Plan de Promoción y las convocatorias de ayudas a las que podían optar los empresarios. Tenemos que contar con la voz de los que están sufriendo de una manera muy acentuada. En la Mesa del Turismo hemos presentado unos documentos de trabajo para que los propios interesados nos indiquen cómo debemos abordar esta problemática y todas las oportunidades que tenemos a medio y largo plazo. Es un foro de debate para trabajar y profundizar en ese binomio público-privado que nos permitirá una industria mucho más competitiva.

¿Qué es el Círculo de Coordinación Territorial y Multiproducto?

En esa Mesa del Turismo están presentes todas las asociaciones comarcales que tienen que ver con el ámbito turístico. Por un lado, el Círculo de Coordinación Territorial está compuesto del tejido asociativo de las diferentes comarcas. Son muchas las asociaciones que tienen presencia dentro del sector (restauración, guías de turismo, alojamientos, actividades, agencias de viajes…). Esto nos posibilita diseñar un producto múltiple que genere experiencias al turista para que, cuando vengan, valoren la provincia de Cáceres como la mejor de las experiencias. El Multiproducto no es más que una coordinación territorial para ser muchos más versátiles, posicionar a la industria y dar respuestas a las distintas realidades que tienen las diferentes comarcas en relación al tejido asociativo.

¿Cómo está funcionando el sistema de bonos turísticos?

Está funcionando bien, teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Ha sido dramático todo el cierre perimetral de las comunidades autónomas. Esto nos ha obligado a reconducir nuestras campañas de promoción pues la reducción de la movilidad está afectando muy negativamente. Sinceramente, los tres meses que han estado operativos los bonos hemos sido capaces de comercializar mucho, con 700.000 euros vendidos y se han ejecutados 400.000 euros. El balance es positivo puesto que la situación de cierre nos ha impedido seguir avanzando. Por eso hemos prorrogado los plazos de este plan de bonos turísticos hasta finales de año.

‘Volver a los que amas’ ha sido otra de las iniciativas ¿Cómo fue recibida?

Es el lema de campaña de la Diputación de Cáceres para proteger todo aquello que estamos haciendo en estos momentos para cautivar a aquellas personas que un día se fueron, o no nos conocen y que se van a encontrar con lo más puro, con lo más íntimo de la provincia, con aquello que destaca el turista cuando nos visita: la autenticidad de nuestra gente. ‘Volver a lo que amas’ es seguir presentando a los turistas argumentos para trabajar en un plan de acciones y que la provincia de Cáceres sea, cuando todo esto pase, más competitiva.

Turismo y demografía están íntimamente unidos ¿Es la solución para fijar población en las zonas rurales?

El turismo no es la única solución para fijar la población en el medio rural, pero es una magnífica oportunidad para que los ciudadanos puedan tener nuestros recursos para vivir en nuestros pueblos. El turismo es una de las industrias más presentes, da trabajo a muchos cacereños y eso fija población. Pero no podemos pensar que eso sea lo único que haga que una persona pueda vivir en un pueblo. Es imprescindible, pero no es la única variable.

¿Cómo animamos a los jóvenes con la que está cayendo a emprender en turismo en la provincia?

Precisamente ahora la Diputación de Cáceres está trabajando en generar oportunidades que permitan a las personas ilusionarse con un nuevo proyecto. Toda la estrategia que estamos realizando desde el punto de vista sectorial permite que surjan nuevos empresarios. Muchos nuevos sectores se perfilan como una nueva oportunidad para la gente joven que está volviendo a sus pueblos. Lo que tenemos que hacer es seguir entusiasmando a la gente y que haya esperanza en nuestra tierra, no dejando solo a quien tenga una idea. Vamos a ayudar a todo aquel que tenga una idea y vamos a hacer una administración a la carta. Creo que las ayudas de acompañamiento a los emprendedores van a funcionar muy bien. El trabajo de seguir profundizando en la calidad de nuestras experiencias turísticas está siendo un ejemplo de éxito.

Muchos pueblos se barajan para proyectos energéticos ¿Eso resta o suma turismo?

Depende de qué para qué y dónde. Una cosa no resta a la otra. Tenemos una provincia muy extensa donde pueden tener cabida muchos proyectos. No todas las comarcas tienen la industria turística como predominante. Todo puede ser compatible si somos capaces de responder a ese principio de la Unesco nos marca cada vez que se fija en nuestra provincia: tratar de ser un espacio con elementos fuertes de conservación, pero eso no está reñido con el desarrollo sostenible.

Geoparque, Parque Nacional de Monfragüe, Tajo Internacional… ¿Cómo se sigue trabajando en la protección y promoción de estos espacios?

¿Qué sería de esas comarcas sin esos planes territoriales? La Unesco se fijó en nosotros por nuestros recursos sostenibles y conservación. En este sentido, la Diputación de Cáceres no ha dejado de trabajar para tratar de cautivar a quienes vienen a visitarla y disfrutar de su turismo, su gastronomía, su agricultura y ganadería. Estamos haciendo marcas de calidad que suponen el reconocimiento Unesco.