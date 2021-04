La digitalización se ha convertido en un auténtico ‘motor’ de nuestra economía y afecta a nuestra manera de relacionarnos, de divertirnos, de trabajar y hacer negocios. La pandemia ha venido a acelerar el proceso de digitalización de todos los procesos ligados a la creación de riqueza. El cuarto Congreso Extremeño de Marketing Digital (CEMD) que hoy comienza acerca el marketing digital y el comercio electrónico a Extremadura gracias a expertos reconocidos a nivel nacional e internacional, de una forma directa y siempre desde la experiencia. El congreso cuenta con el apoyo de Ibercaja, Fundación CB, y ESIC Business& Marketing School, entre otros, y ya supera las 6.000 inscripciones de hombres y mujeres de negocios de Extremadura y todo el mundo.

Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja, explica que la entidad financiera ya estuvo presente en el nacimiento del Congreso Extremeño de Marketing Digital hace cuatro años. "No podía ser menos que estuviéramos apoyando esta cuarta edición que, además, es tan especial. Agradecemos a la organización la oportunidad que nos da". De otro lado, Planelles tiene muy clara la importancia de invertir en marketing digital, eje temático del congreso. "No tiene sentido actualmente invertir en otro tipo de marketing. La pandemia ha venido a acelerar muchas tendencias que ya existían, pero también para crear una nueva forma de comunicación y de relaciones sociales, de hábitos de consumo, y el marketing digital tiene mucho que decir como forma de captación de clientes. Es una herramienta imprescindible para estar presentes en las principales empresas e incrementar las ventas", concluye.

Patricia Cuevas, directora de ESIC Sevilla, destaca que el marketing digital y la tecnología son dos puntos fuertes de la formación que imparten y que por eso tenían que estar muy presentes en un congreso especializado en empresas y profesionales, sobre todo "en estos momentos en los que están tan necesitadas de este tipo de iniciativas. Siempre decimos que el aprendizaje es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida. Esta situación que estamos viviendo nos ha hecho a todos ‘desaprender’ para volver a aprender. En la vida de cualquier profesional el aprendizaje es algo que le debe acompañar, dependiendo del momento de madurez en el que se encuentre, y de los objetivos y metas que quiera alcanzar. Ahora la tecnología y el entorno digital tienen que acompañarnos, no solo a los nativos digitales, sino a los que no lo somos, y por eso necesitamos seguir aprendiendo", señala.

Precisamente la experiencia online es una de las claves de este cuarto CEMD y por eso se ha creado una potente sala de networking. Este año se realizará de manera virtual a través de una plataforma fácil e intuitiva que Emilio Márquez (La Latina Valley) ha puesto a disposición de todos los asistentes de la edición del Congreso Extremeño de Marketing Digital de este año.

El pantel de expertos que intervienen no puede ser más amplio y sugestivo: Nacho Torre (Ibercaja), Geni Ramos (La Consultoría Digital), María López (Linkedin), Xavier Laballos (GrowthHacking Course), Isabel Romero (Metricool), Víctor Fernández (@Policia), marcos Blanco (Gestazion.com), Rubén Máñez (Pacebook Ada), Juanma Varo (Product Hackers), Fares Kameli (Digital Transformacion), Álvaro Fontela (Raiola Networks), Ilde Cortés (Social Media Manager), Gloria Díez (Swant / Former Badoo), Miguel Florido (CEO Marketing&Web), José Cortizo (Produc Hackers), Jorge González (Prestashop) y Ana Ivars (Facebook e Instagram Ads), entre otros.

Abel Hernández, organizador del cuarto Congreso Extremeño de Marketing Digital, tiene muy claro que es necesario aprender competencias digitales. "En los momentos actuales, con cambios en todas las plataformas y ámbitos, tener competencias digitales es fundamental, no solo para el crecimiento personal y profesional de cada uno, sino para cualquier tipo de negocio o servicio que se vaya a iniciar. En el cuarto Congreso Extremeño de Marketing Digital ya hay inscritas más de 6.000 participantes. Hay que tener en cuenta que no solo se trata de la inscripción y tener acceso a los ponentes, sino que se accede a una herramienta de networking interactiva, en la que, se manera paralela, se van a suceder presentaciones empresariales, en la que surgen multitud de contactos. En cuanto a los ponentes, nos hemos centrado en profesionales con empresas en activo y por eso contamos con expertos en comercio electrónico, anuncios, automatizaciones, aplicaciones móviles… Unimos muchas disciplinas en un mismo lugar para que el participante pueda ir variando mientras navega por el congreso”.

El cuarto Congreso Extremeño de Marketing Digital (CEMD) responde a la necesidad continua en materia digital como herramienta clave para que los profesionales puedan mejorar sus habilidades y competencias. En la actual coyuntura empresarial la cultura corporativa también debe transformarse, por lo que es imprescindible que las empresas aprovechen las herramientas digitales para seguir impulsando la comunicación interna y el trabajo colaborativo. Con lo digital el trabajo se hace más eficiente flexible y ágil. La incorporación de tecnologías en el ámbito laboral ya no es una opción, sino una obligación porque definitivamente, quien no esté online no existirá.

