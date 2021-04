Tenemos un reto muy importante en nuestra región: la recuperación de la hostelería, la cual está compuesta mayoritariamente por pequeñas pymes, lo que unido a la distancia entre nuestras localidades y la escasa población hace más difícil que podamos acometer dicha recuperación.

Para poder recuperarnos debemos tener ayudas de todos los organismos públicos posibles: ayuntamientos, diputación, Junta de Extremadura y, por supuesto, el Gobierno Central.

Existen ayudas y opciones de todos los organismos públicos y en diferentes modalidades, desde ayudas directas pasando por financiación de los gastos, los cuales entendemos que al final es endeudarse más y no parece la mejor opción pero si indispensable y necesaria, hasta aplazamientos de impuestos.

También existen otras ayudas que ya estaban consolidadas y en tramitación como las de cooperación entre pymes, teletrabajo o ayudas a la calidad turística.

Todas estas ayudas son necesarias ya, y actualmente no todas están llegando con la rapidez que necesita la hostelería.

Los problemas surgen de la cantidad y del tiempo para desarrollarlas pero en nuestras empresas sucede lo mismo, actualmente no podemos disponer del mismo personal y por lo tanto nos vemos muchas veces enfrentados a multas de Hacienda, Seguridad Social, etc. Por no poder presentar a tiempo los documentos que nos solicitan.

¿Por qué no sucede lo mismo en estos organismos públicos?

Tenemos constatados que hay ayudas cuya convocatoria se cerró hace más de 6 meses y a fecha de abril del 2021, no tienen las empresas constancia de comunicación ninguna,

Esto es un grave problema para la hostelería, necesitamos ayudas de cualquier tipo y lo más urgente posible.

Entendemos todos los problemas que existen en la actualidad pero debemos recordar que los empresarios no pueden saltarse las fechas de pago, incluso la presentación de los documentos e impuestos.

Sirva este artículo para que todos tomemos constancia de la problemática y recordar que los empresarios no tenemos ingresos fijos, lo cual es un grave problema personal y laboral.

El retraso, aunque sea en fecha legal, supone cada día pérdida de dinero y puestos de trabajo.

Por favor agilicemos las ayudas y no pongamos excusas, recordad que los empresarios solo queremos trabajar y vivir.