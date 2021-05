José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, ha asegurado esta mañana durante la inauguración de la 31 edición de la Feria Ibérica de la Alimentación (Fial) que “el sector agroalimentario necesita apoyo y herramientas adecuadas” y añadió que desde Feval llevan “31 años tendiéndole la mano”.

Para el edil dombenitense la pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la agroindustria en el día a día de nuestras vidas. Por eso “debemos impulsar en esta feria las relaciones comerciales entre las empresas de un sector que ha sido esencial”. De la misma manera, agradeció a los empresarios extremeños el apoyo a Feval. “Esta es su casa. Sois los verdaderos protagonistas de Feval. La mejor defensa de Feval es su compromiso empresarial. Tenemos que trabajar todos juntos. Estamos en un tiempo difícil y desconocido pero tenemos que aprovechar la ocasión”.

José Luis Quintana tuvo palabras de agradecimiento especialmente sentidas para Caja Rural de Extremadura, patrocinadora de esta 31 edición de Fial. “Vuestro apoyo no va a resultar en balde”, dijo. Añadió que para él es todo un orgullo acudir como alcalde y que no durarán en apoyar a Feval porque significa un apoyo a la comarca y a la región. “Algunas actividades aún no pueden desarrollarse como quisiéramos, pero respiramos un aire de optimismo. El sector agroalimentario tiene una gran importancia y es una gran fuente de riqueza”, concluyó.

Tras su cancelación en 2020, Fial vuelve este año con un formato renovado gracias al patrocinio de Caja Rural de Extremadura, que muestra su apoyo a esta feria alimentaria y con ello al sector e industrias vinculadas al ámbito agroalimentario. La muestra cuenta además con la colaboración de Alimentos de Extremadura y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.