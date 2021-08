Más de la mitad de los facultativos que obtuvieron este año una plaza de Médico Interno Residente (MIR) tras haber realizado el examen en Extremadura eligieron su destino para formarse en centros de otras comunidades autónomas. De los 188 médicos que efectuaron la prueba en territorio extremeño, 89 (el 47,34%) se hizo con alguna vacante ofertada dentro de las ocho áreas de salud extremeñas, mientras que los restantes 99 (52,66%) optaron por completar su formación fuera de la región, de acuerdo los datos contenidos en un informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.

El MIR es una prueba que se exige al personal médico, ya sea español o extranjero, para acceder a una plaza de especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud, La calificación cosechada en el examen supone el 90% de la final, completándose el 10% de peso restante con una valoración de los méritos académicos. Los aspirantes se ordenan de mayor a menor nota para ir escogiendo la especialidad y lugar donde desean completar su aprendizaje. Este tendrá un máximo de cinco años, en los que ya percibirán un sueldo.

El número de médicos que se presentaron a la prueba en la región esta ultima convocatoria fue de 293, de los que 64 no pasaron el corte y 229 (un 78,16%) sí lo lograron. Entre ellos 188 tienen adjudicada plaza, mientras que los restantes 41 no la obtuvieron, bien por falta de nota, bien por no solicitar las vacantes que aún quedaban disponibles para su calificación. En todo el país se otorgaron 7.987 plazas (372 más que las 7.615 del anterior año). «Ahora falta por ver cuántos han tomado posesión de su plaza en una ‘elección’ mal llamada ‘telemática’, que en realidad ha sido una ‘asignación’ de plazas de una lista de 400 o más sin posibilidad de una verdadera elección en tiempo real y con plena conciencia de la que se tendría que ocupar», se lamenta desde este sindicato. El mes pasado el SES confirmó que las 279 plazas ofertadas en la región (215 de medicina y las demás para enfermería, psicología, biología, farmacia y física) se habían cubierto en su totalidad.

El 51,8% de los médicos que obtuvieron plaza MIR en España lo hicieron en la misma comunidad en la que realizaron el examen y el resto se decantó por otra diferente. Cataluña es la autonomía con una mayor capacidad de ‘fidelización’ entre sus facultativos, con el 75,44%, seguida de Galicia, con el 64,79%, y Andalucía, con el 63,5%. En el extremo contrario figura Asturias, donde se presenta un gran número de opositores procedentes de otros territorios, que se queda con un 13,93%.

Entre los MIR extremeños con plaza en otras autonomías, Andalucía ha sido la que más peticiones ha concentrado, con 43, muy por encima de otro territorio limítrofe, Castilla y León, con 11, que queda en segundo lugar. En Madrid se formarán 7, por 6 tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. Asturias y Castilla-La Mancha aparecen con cuatro plazas cada una de ellas y ya el resto de regiones quedan por debajo de ese nivel.

En la dirección opuesta, de las 215 plazas MIR a las que podía optarse en la región, 126 fueron escogidas por facultativos procedentes de otras regiones. Es un 58,6%, diez puntos por encima del promedio nacional (48,2%). Andalucía repite aquí primera posición (57 sanitarios), superando a Madrid (29); Asturias (11); Castilla y León (9); y Comunidad Valenciana (5), que completan los primeros lugares.

En todo el país, Andalucía es la comunidad donde más plazas MIR se adjudicaron a médicos que opositaron en esta comunidad, con un total de 835 (el 64,13%), por encima de la Comunidad Valenciana (62,52%). La Rioja (17,02%) y Baleares (14,2%) son las que menos. En la primera de estas regiones no existe Facultad de Medicina, y en la segunda aún no ha completado los estudios su primera promoción.

Experiencia "enriquecedora"

En total, 3.850 médicos tuvieron la plaza fuera de su región, una «Importante, interesante y enriquecedora circulación de MIR por toda España», se argumenta en el informe. «Sería un grave error para España y para la propia Cataluña romper el actual sistema MIR, con examen único, descentralizado y posibilidad de elegir plaza según mérito en todas las comunidades autónomas», se esgrime ante la posibilidad de que esta formación sanitaria se transfiera al Gobierno catalán, que aseguró hace varias semanas que era algo que estaba en la agenda de negociación con el Ejecutivo central.