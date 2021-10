El portavoz del PP extremeño, Fernando Pizarro, ha reiterado su ofrecimiento para liderar el partido, "si la dirección y los afiliados así lo estiman oportuno", y sostiene que la unidad del partido y la presentación de un proyecto fuerte permitirá poder ganar las próximas elecciones autonómicas.

"Extremadura no es socialista", ha agregado Pizarro en una entrevista concedida a EFE, en la que ha defendido que su partido no puede concurrir a las próximas elecciones autonómicas "pensando que va a gobernar si Vara no gobierna, pues eso solo lo piensan los mediocres".

A su juicio, cuando un partido se plantea que "el verdadero obstáculo es la persona del partido que gobierna, creo que se comete un flaco favor a la propia democracia". Por ello, según sostiene, es necesario ser "una verdadera alternativa" de Gobierno, pero no solo con personas, también con proyectos, ideas, realidades y con ejemplos que entienda la gente.

"La gente se decanta por una cuestión de sentido común o de confianza, y no tanto del conocimiento de alguien o no", ha dicho el también alcalde de Plasencia, quien el pasado mes de junio ya aseguró que, si las direcciones del partido lo consideran y los afiliados, estaría dispuesto a asumir el liderazgo del PP regional, unas palabras que se unían a su decisión ya anunciada de no volver a presentarse a la Alcaldía.

"Es verdad, lo dije, y lo mantengo. Si creen que yo puedo aportar algo, estoy a disposición del partido. No es que sea el objetivo de mi vida porque, además, tengo otras responsabilidades que tengo que culminar, pero como dije, estoy a disposición del partido en el caso de que yo pueda aportar algo desde la posición que sea", ha dicho.

"Cuando uno vive en este mundo de la política, poder dar un salto de estas características es vertiginoso. Tengo ganas de seguir ayudando, que es la parte más importante, me pongan donde me pongan", ha subrayado.

El actual portavoz del PP extremeño ha recordado que el congreso regional aún no se ha convocado, al igual que ocurre en otros territorios, y ha apuntado que "es muy posible que se convoque en otoño e incluso enero".

En Extremadura, según ha recordado, ya se han empezado a renovar las estructuras del partido con las dos provinciales, pero falta el siguiente salto, "el verdaderamente importante de cara a las elecciones de 2023".

De los congresos salen el mantenimiento y/ o la renovación de los nombres, algo que también lo tendrán que decidir las direcciones del partido junto con los afiliados, ha agregado.

Pizarro ha advertido de que los tiempos electorales "no permiten mucho más retraso", pues "sea quien sea el candidato debe saberse con el tiempo suficiente para afrontar unas elecciones complicadas como serán las de 2023".

En este sentido, ha defendido que el PP, que ya ha gobernado en Extremadura y, por lo tanto, los extremeños saben cómo se gobierna desde otras siglas, debe afrontar las próximas elecciones autonómicas con la esperanza segura de poder gobernar, como ha pasado en Andalucía con Juanma Moreno o cualquier otro territorio.

En referencia al acto político del PP en Valencia, Pizarro se ha mostrado convencido de que ha servido "para hacer explícita la unidad del partido y como inyección de estímulo y motivación".

"Es verdad que en estos tres años ha sido muy difícil. Tres años con un líder nuevo -Pablo Casado-, que tampoco ha podido ejercer de la manera debida por la crisis derivada de la pandemia, pero es verdad también que en los momentos más duros es donde a los líderes se les ve y se les reconoce".

"Creo que a Pablo Casado le ha sucedido esto; esta situación ha hecho que haya crecido políticamente mucho, él y su equipo en conjunto", ha dicho.