Consolidar la mayoría “no para mandar más, sino para cambiar más y servir más a los extremeños”. El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afronta su nuevo mandato al frente del partido con “más pasión y más ganas que nunca” y en la clausura del XIII Congreso, ha llamado a la militancia a trabajar para que en mayo de 2023 el partido pueda mejorar los resultados obtenidos en las elecciones de 2019.

Fernández Vara ha llegado al congreso como único candidato y por cuarta vez renueva su liderazgo al frente del partido. El apoyo a la nueva Ejecutiva ha sido masivo, del 99%. Arropado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el partido se ha mostrado unido y “más fuerte que nunca” para afrontar los retos de futuro. “Os convoco a un proyecto colectivo que se llama Extremadura. Tenemos que ser el partido de los ciudadanos, no de los individuos, un partido por y para la vida de la gente”, ha clamado Fernández Vara.

Tras resaltar que los liderazgos no están hechos para mandar, sino “para servir", el dirigente socialista agradecido a Sánchez que en estos años haya sido capaz de volver a unir al PSOE en torno a un proyecto propio, "al servicio de España y que nos haga sentir "muy bien representados".

Sobre su nueva Ejecutiva, ha destacado la presencia de varios alcaldes, figuras que han dado una "respuesta magnífica" durante la pandemia, llevando consuelo a los ciudadanos. También ha resaltado la importancia de las mujeres en el nuevo organigrama, pues siempre le ha ido “muy bien” al partido cuando ha incorporado “masivamente" a la mujer. Tanto la presidencia del partido (Blanca Martín), como la vicesecretaría general (Lara Garlito), la portavocía (Soraya Vega), el área de Organización (Marisol Mateos) y la de Política Autonómica (Teresa Macías) estarán en los próximos cinco años capitaneadas por mujeres.

Los retos de futuro

Entre los retos de futuro, ha citado la necesaria reindustrialización de Europa y España, un proceso en el que asegura que Extremadura “va a estar a la cabeza”, pues ya cuenta con proyectos maduros relacionados con la producción de cátodos y baterías de coches eléctricos. El lema del congreso es ‘Nuestro Momento’ y según Vara, se debe a que es fundamental para esta tierra “romper las inercias y rutinas seculares, abandonar el lamento y el quejido” y de una ver ser conscientes de que ahora que todo dependerá del “talento”, tenemos las mismas oportunidades que los demás.

La lucha contra el cambio climático, la transición ecológica, la transformación digital tanto en la administración pública como en el tejido empresarial son otros de los retos a los que el PSOE pretende dar respuesta en los próximos años. Otra pata importante de ese proyecto, ha señalado, será la vivienda, trabajando con el objetivo de que los jóvenes no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a la hipoteca o el alquiler.

Ya en clave nacional y tras su nombramiento como secretario de Política Autonómica del PSOE federal, el líder extremeño ha mostrado su rechazo a los frentes (“tal vez por eso me has elegido”, le ha dicho a Sánchez) y ha apostado por buscar espacios de entendimiento y resolver los problemas territoriales desde el diálogo. “La fortaleza de España no debilita a las autonomías, al contrario; una España más fuerte es más justa y más libre”, ha señalado.

Fernández Vara sí se ha mostrado partidario de una armonización fiscal entre autonomías, pues hay que conseguir un sistema en el que “cualquier ciudadano tenga acceso a los mismos servicios y en las mismas condiciones”. En este sentido, ha criticado el discurso de la derecha de que “cuanto menos impuestos se pague mejor”, pues los impuestos son “un instrumento de igualdad” frente a esa “concepción egoísta de la vida”.

“Estamos aquí para que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida, incluso quien no lo puede comprar”, ha asegurado.