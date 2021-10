«Reunión con Guillermo Fernández Vara para repasar el avance de la agenda de infraestructuras en Extremadura. El AVE entrará en servicio antes del verano de 2022, avanzamos en las autovías y mejoramos la integración de las travesías en las ciudades extremeñas». Fue el mensaje que dejó ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en su perfil de la red social de Twitter. De ese modo, se suma a la larga lista de autoridades políticas que hacen promesas sobre la llegada de la alta velocidad a la región.

Sus palabras coinciden con las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este fin de semana ha reiterado en el congreso regional del PSOE que esa sería la fecha en las que los trenes ya circularían por la nueva plataforma ferroviaria. Fue lo mismo que dijo este verano en su visita al centro de mayores de Navalmoral de la Mata.

Lo cierto es que, si de una vez por todas se cumple el compromiso, lo que llegará a Extremadura no será un AVE pero sí alta velocidad acorde al siglo XXI. Aunque para ello será necesario no solo que la vía esté lista, sino también la electrificación, la cual se encuentra actualmente en obras en la mayor parte del trazado entre Badajoz y Plasencia. A partir de ahí, hasta llegar a Madrid, aún no hay fecha clara para que se pueda seguir llamando alta velocidad a todo el recorrido. En la provincia de Toledo no habrá avances este año.

La propuesta

La titular de Transportes se reunió ayer con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para precisamente abordar la situación de las infraestructuras en la comunidad. Vara acudía a esta cita en Madrid con una propuesta clara: que las inversiones en la región no dependan directamente de los Presupuestos Generales del Estado, sino que haya un plan de infraestructuras de plazos concretos con cuantías previas acordadas. Evidentemente, esas cuantías deben recogerlas después los presupuestos de cada año para que los proyectos puedan ponerse en marcha.

Habría que recordar que en las cuentas presentadas para 2022, la inversión en Extremadura se ha reducido un 2,2% (mientras que en el resto de las comunidades autónoma ha aumentado). La mitad del dinero se destinará al AVE, mientras que la autovía Zafra-Huelva y la que uniría Mérida y Ciudad Real han quedados descartadas; por su parte, la autovía Cáceres-Badajoz solo avanzará en 13 kilómetros (de un total de casi 90).

Críticas

Siempre que se habla de la alta velocidad aparecen diferentes reacciones para recordar el cúmulo de promesas incumplidas que se acumulan desde hace dos décadas.

Ayer fue Cs quien pidió a Vara que esta vez las palabras de Pedro Sánchez sí sean una realidad y que verdaderamente el supuesto AVE llegue en 2022. «A Extremadura se le lleva prometiendo el tren de alta velocidad desde 2002, cuando era presidente del Gobierno José María Aznar», subrayaron desde la formación naranja.

Adif licita las terminales de mercancías de Expaciomérida y Expacionavalmoral

Adif licitó ayer el contrato de obras de ejecución de las plataformas logísticas de mercancías Expaciomérida y Expacionavalmoral por 14,1 y 11,8 millones de euros, respectivamente, y su posterior conexión a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), con un plazo de ejecución en ambas actuaciones de doce meses.

En el caso de Expaciomérida, la actuación tiene lugar al sur del término municipal de la capital extremeña y muy próximo al límite del término municipal de Torremegía, y facilitará la conexión ferroviaria a la plataforma logística denominada Expaciomérida, en el entorno del punto kilométrico 13/500 de la Línea 516 Mérida-Los Rosales.

En el caso de Expacionavalmoral, la actuación consta de la construcción de una nueva terminal intermodal ferroviaria de interés autonómico, que ayude a impulsar el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril en Extremadura.

Este espacio se ubica al este del término municipal de Navalmoral de la Mata y muy próximo al límite del término municipal de Peraleda de la Mata, y facilitará la conexión ferroviaria en el entorno del punto kilométrico 196/500 de la Línea 500 Bifurcación Planetario-Valencia de Alcántara a la plataforma logística denominada Expacionavalmoral, ubicada en el parque industrial del mismo nombre.

La nueva terminal ferroviaria se ejecutará estando en servicio la nueva Línea de Alta Velocidad LAV Madrid-Extremadura, actualmente en ejecución, por lo que contará con dos ramales de enlace desde la LAV a la actual vía convencional, y una conexión de esta última con la playa de vías de la terminal.