Intexsolar es una empresa extremeña con más de dos décadas experiencia en el mundo de las energías renovables, la electricidad y la climatización. En los últimos años la aerotermia se ha abierto camino entre los consumidores y los empresarios. Su combinación con la energía fotovoltaica para autoconsumo permite ahorros muy grandes en la factura y tiene un impacto ambiental mínimo. Eso lo saben bien en Intexsolar donde asesoran al consumidor sobre todo lo necesario para realizar la sustitución de calderas que funcionan con los combustibles fósiles, como el gasóleo, por los eficientes equipos de aerotermia.

Intexsolar realiza trabajos por toda Extremadura, Andalucía y Madrid. Pablo Fernández, gerente de la empresa, explica que además actualmente existen interesantes ayudas a la instalación en vivienda rehabilitada de este tipo de equipos. En Intexsolar se encargan de toda la tramitación necesaria para que el cliente solo tenga que disfrutar de todos los beneficios.

Aunque en un principio la inversión es alta, es fácil de amortizar

Hibridando la aerotermia con el autoconsumo fotovoltaico se gana en confort, se reducen emisiones y el mantenimiento es menor. Aunque en un principio la inversión es alta, es fácil de amortizar en unos años. La instalación se realiza en apenas unos días y las ventajas se comienzan a disfrutar inmediatamente. No es indispensable ser vivienda unifamiliar para poder instalarla pues los equipos exteriores no son mucho mayores que una unidad de aire acondicionado convencional. «No hay vivienda en donde no se pueda instalar la aerotermia. Nunca he tenido que decirle que no puedo ponerla a ningún cliente», explica Pablo Fernández quien recalca que siempre busca el máximo interés de los clientes. De hecho, solo instala el número de paneles exacto que necesitan. Ni uno más. No tardan mucho en hacerlo dos días como máximo.

Intexsolar está certificada por los principales fabricantes de componentes de las instalaciones fotovoltaicas y de aerotermia. Ofrecen a sus clientes buenas condiciones de garantía e incorporan materiales de primera calidad en sus trabajos.

Tanto la aerotermia como el autoconsumo se enmarcan dentro de las políticas de descarbonización europeas con el 2030 como objetivo.