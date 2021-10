«Falta mucha empatía con la violencia de género. Hay chicos para los que, como no les sucede a ellos, no existe el problema; como no sienten esa desigualdad, no se sensibilizan con ella». El razonamiento es de Ángel Parra, alumno del segundo curso del ciclo de FP sobre Promoción de la Igualdad de Género del IES Al-Qazeres, el único alumno de la clase junto a 11 chicas. Sus compañeras comparten la percepción. El aula al completo de Promoción de la Igualdad ha aceptado debatir una tarde con EL PERIÓDICO EXTREMADURA sobre los datos del último informe del barómetro ‘Juventud y Género’ del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD.

El estudio de 2021 que se dio a conocer hace un mes, concluye que un 20% de los hombres jóvenes (de 15 a 29 años) niega que la violencia de género exista, que apenas un 50% lo ve como un problema grave y que uno de cada diez rechaza que haya desigualdades de género en España. Las conclusiones destacan por un lado porque ponen de manifiesto un retroceso respecto al barómetro del 2019 en la percepción que los chicos más jóvenes tienen del problema: entonces el 11,9% negaba la existencia de la violencia de género (la mitad que ahora) y el 54,2% de los hombres lo veía como un problema grave o muy grave, mientras que ahora esa cifra ha retrocedido al 50,4%.

«Es difícil que cambien cosas si los padres de mañana hoy niegan la violencia de género» Elena Gutiérrez - Alumna del ciclo de Promoción de la Igualdad

Por otro lado evidencian también que la percepción que tienen las chicas más jóvenes es distinta y la senda de los sucesivos barómetros (se han publicado tres desde 2017) es que son cada vez más conscientes del problema: el 74,2% lo considera grave o muy grave (en 2019 era el 72,4%), aunque ha crecido igualmente la proporción de mujeres que cree que no existe (del 5,7% al 9,3%) mientras baja la percepción de que se trata de algo que siempre ha existido y es inevitable (del 16,6% al 14,7%). Hay más polarización, pero para siete de cada diez mujeres, las desigualdades de género son elevadas en España.

El debate, en vivo

¿Qué les dicen estos datos a los futuros promotores de igualdad? Por un lado aluden a que hay un discurso que niega la violencia de género que ya existía pero que ahora se siente legitimado con el planteamiento que defienden también desde la extrema derecha: «Este discurso está respaldado políticamente ahora y ya no temen salir a decirlo». Por otro lado señalan a una sociedad que tiende a «blanquear» o a pasar de puntillas por casos de abusos o de violencia, algunos, sonados.

«Recuerdo el caso del tiktoker Naim Darrechi, con millones de seguidores y que dijo que engañaba a las chicas para tener sexo sin protección. Hubo cierto revuelo y al final no pasó nada, siguió con su canal llegando a muchos chicos y chicas, incluso menores de edad. Que muchos hombres no salgan a señalar ese tipo de actitudes es una forma más de legitimarlas», señala Ángel Parra.

«No es la primera vez que se legitima la violencia sexual», advierte Andrea Manzano, otra de las alumnas. Recuerda el episodio con el futbolista del Betis Rubén Castro, tras ser denunciado por violencia de género (fue absuelto por el juez) y los cánticos de la afición en la grada del campo de fútbol haciendo apología de la violencia machista; o el de Plácido Domingo, que tras haber pedido perdón al ser acusado de abuso por varias mujeres, «hace nada se le estaba aplaudiendo en Mérida». «Si legitimamos todo eso, el trabajo que vamos a tener todos nosotros por delante es muy complicado», apunta Manzano. Elena Gutiérrez, sentada en frente de ella, asiente: «Como promotores de igualdad queremos que la situación cambie, pero es complicado si los que serán los padres del futuro, hoy niegan la existencia de la violencia machista o no le dan importancia», señala.

«Faltan estrategias desde la pedagogía, porque estamos a años luz de que sea algo minoritario» Olga Tostado - Consejo de la Juventud

También alude en relación con eso a la importancia del círculo más próximo, en el que están los amigos y amigas aunque son las familias las que ocupan el espacio predominante. «Aún hay muchas casas en las que no se habla de la violencia de género, o lo hablan pero no apoyan a la víctima, o peor aún, la revictimizan haciéndole sentirse culpable por algo de lo que solo es responsable el agresor. El agresor sabe lo que está haciendo y lo que hace lo hace de manera consciente», dice la alumna.

«Os voy a contar un caso», interviene Fátima Zahara Mahdoub. «Una amiga de Badajoz me contó que vio que la seguían con un coche al volver a casa una noche que había salido. Al día siguiente se lo contó a su padre y a su novio y la respuesta de los dos fue que no hubiera salido, que qué hacía a esas horas en la calle y que si hubiera estado en casa, eso no habría pasado. Al final ella parece tener que sentirse culpable de algo de lo que en realidad no tiene culpa», reclama.

«El acoso callejero es real y es grave. Yo soy consciente de ello. Pero volvemos a lo mismo. Si tú no sientes el miedo en tus carnes, parece que no existe», insiste Ángel Parra. El grupo recuerda el ejercicio que hicieron hace pocos días con los alumnos de ESO de su instituto. En una clase con estudiantes de 13 y 14 años, preguntaron si alguna vez habían sentido miedo en la calle. Ninguno de los chicos levantó la mano y la mayoría de las chicas sí lo hicieron. «Después reconocían que ver la respuesta de las chicas les había hecho pensar. Les hizo empatizar con ese miedo», dicen los futuros promotores de igualdad.

«Mucho trabajo»

«Falta mucho trabajo con jóvenes y adolescentes, y faltan estrategias desde la pedagogía, porque estamos a años luz de que la violencia machista pase a ser un problema minoritario o más pequeño. La violencia machista existe, pero es cierto que la percepción varía dependiendo del círculo con el que hables y ahí la educación tiene un papel esencial», razona Olga Tostado, educadora social y presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura.

A su juicio están proliferando los discursos machistas en las redes sociales, en la música, en el cine o en la televisión. «Tú hablas con los jóvenes y te dicen que solo escuchan esa música para divertirse, pero en el fondo esas letras hacen apología, calan y acaban condicionando la forma de establecer las relaciones de pareja», reflexiona Tostado que, destaca otro dato del barómetro de FAD: «El porcentaje de mujeres que se consideran feministas ha pasado del 46% al 67% del 2017 al 2021. Son cada vez más conscientes de que la violencia machista y la desigualdad son un problema real».