Ni en bares, restaurantes, cines, teatros ni en cotillones. No hará falta ni ahora ni en la época navideña. El pasaporte covid no será obligatorio en Extremadura para los lugares de ocio. Ni en ninguna otra situación. Así lo reafirman desde la consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, que argumentan que «haría falta tener un paraguas legal para ello». Asimismo, no lo consideran necesario puesto que «el porcentaje de no vacunados en la región es bajo», concretamente el 5% de los mayores de 12 años no han recibido el pinchazo contra el covid. O lo que es lo mismo: existe un 95% de cobertura entre la población extremeña. Otra cuestión son los visitantes que llegan de otras comunidades o de otros países, algo frecuente en los días festivos del mes de diciembre.

No obstante, desde Sanidad también recuerdan que «la vacunación reduce los casos graves de coronavirus y los fallecimientos, pero no evita infectarse».

Al respecto, el consejero del ramo, José María Vergeles, descartó este martes que en la región se vayan a tomar nuevas medidas para combatir el covid y apeló directamente a la «responsabilidad» de los ciudadanos de cara al Black Friday, la jornada de descuentos en compras que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, en la que se pueden vivir aglomeraciones en las tiendas y que marca el punto de partida del consumo navideño. En este sentido, Vergeles se refirió igualmente a las fiestas: «Ya no es una cuestión de medidas obligatorias sino de responsabilidad y de autocontrol y a eso apelo», insistió el titular de Sanidad.

La experiencia del año pasado

Habría que recordar que hace justo un año se hizo una llamada de cautela ante la llegada de las jornadas navideñas. Los propios sanitarios en primer línea de batalla pidieron que no hubiera celebraciones familiares ni actos similares por el temor a las consecuencias del contacto social, puesto que la campaña de vacunación aún no había empezado.

Se cumplieron los peores temores. A medida que avanzó el mes de enero se vivieron los datos más altos de incidencia y Extremadura logró el récord de toda España con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Las UCIs se llenaron y hubo cientos de fallecidos.

Algunas regiones están siguiendo una estrategia distinta a Extremadura en cuanto a la exigencia o no del certificado covid para acceder a lugares de ocio.

¿Qué ocurre en otras comunidades autónomas?

En el caso de Cataluña, se usa este pasaporte para la entrada al ocio nocturno, así como en las bodas y celebraciones en los que haya baile en recintos cerrados. Y ya se está planteando ampliar su utilización de cara a las próximas fiestas navideñas.

Por su parte, la Comunidad Valenciana ya ha dado los primeros pasos para implantar el certificado de vacunación en determinados lugares cerrados.

En el País Vasco va solicitar esta semana a la justicia autorización para exigir el certificado covid en lugares como bares y restaurantes, ocio nocturno y actuaciones musicales y de danza.

En Navarra también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de utilizar el pasaporte de vacunación debido a la subida de la incidenci en los últimos días y sobre todo pensando en las jornadas festivas que se acumulan en el mes de noviembre.

Y en el caso de Galicia, el certificado covid se ha impuesto como obligatorio para los acompañantes de los hospitales. Y tampoco se descarta que su uso se extienda en otros supuestos, todo dependerá de cómo evolucione la pandemia.