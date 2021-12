En los últimos años, uno de los tratamientos médicos más demandados en la medicina privada está siendo el relativo a la posibilidad de acabar con las varices, esa enfermedad que afecta a una de cada tres personas en los países desarrollados, en su edad adulta.

Producidas por una alteración de las válvulas venosas, que dejan de funcionar cuando la presión venosa dilata las venas convirtiéndolas en varices qué son más gruesas, mucho más blandas y se enrevesan y anudan en las zonas externas de la piel.

El sedentarismo, la obesidad, los anticonceptivos, el tabaquismo o la herencia genética, son algunos de los factores que propician la aparición de las varices, una patología que de un tiempo a esta parte cuenta con una solución definitiva, casi de forma exclusiva, en Clínicas Revitae.

El director médico de esta red de clínicas, Yelidá José Oyola, protagonista en el panorama nacional en lo que a centros de cirugía, medicina estética y regenerativa se refiere, asegura que la Fleboterapia Tridemensional Regenerativa es el tratamiento más vanguardista que puede ofrecer en la actualidad en lo que a curación y reparación de varices hace referencia.

¿Doctor Oyola, en qué consiste la Fleboterapia Tridemensional Regenerativa?

Es una técnica que cura y repara todo tipo de varices sin esclerosis, sin quemarla y sin tener que someter al paciente a una intervención quirúrgica, al tiempo que refuerza el sistema venoso y mantiene íntegra la circulación venosa de las piernas.

¿Es el único tratamiento que regenera el sistema venoso de las piernas?

En la actualidad, sí. Todo lo demás son procesos que mutilan las venas de las piernas de forma irreversible y que acaban complicando la propia circulación.

¿Se trata del avance más importante de los últimos años en este campo?

Sin duda, ya que a partir de este tratamiento, por primera vez se logra una reparación de todo el sistema venoso de las piernas, se recuperan las varices visibles externas, pero tratando la circulación venosa profunda.

Esta técnica, ¿elimina algunas venas?

En absoluto, este tratamiento no precisa eliminar ningún vaso venoso, ya sea vena o variz, y gracias a ello, la sangre sigue circulando por los vasos naturales originales y no se altera al circuito venoso; de este modo, no se sobrecargan las venas de zonas cercanas, que hasta ese momento estaban aguantando bien la presión.

¿Cómo se lleva a cabo este tratamiento?

Por la infiltración de un fármaco de la familia de la aspirina, que consigue un estímulo reparador de la pared de las varices, lo que provoca que se vuelvan a transformar en venas de un tamaño normal y recupere su forma recta y su pared gruesa, para seguir llevando la sangre venosa al corazón.

¿Cualquier clínica de varices puede ofrecer la Fleboterapia Tridimensional Regenerativa?

No, de momento, este vanguardista tratamiento de las varices lo ofrece Clínicas Revitae de manera EXCLUSIVA en el territorio nacional. La técnica es difícil de realizar y nuestros médicos tienen una formación específica.

¿Dónde puede, un paciente, realizarse este tratamiento en la actualidad?

En cualquiera de nuestras Clínicas Revitae de Cáceres, Sevilla, Zafra, Salamanca o Badajoz. De hecho recibimos pacientes de todos los puntos del territorio nacional y también de Portugal, Francia e incluso Suiza.

¿Qué otros tratamientos vanguardistas ofrece Clínicas Revitae?

Pues realizamos todos los tratamientos de medicina y cirugía estética, algunos de ellos de forma exclusiva, como la ‘Lipoescultura 360’ para el tratamiento del lipedema, el ‘Rejuvenecimiento Facial Integrado’, la eliminación de bolsas y ojeras sin cirugía o la eliminación permanente del sudor axilar, por medio de una tecnología llamada Miradry que solo se realiza en 4 ciudades de España.

