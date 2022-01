Alrededor de 15.000 derivaciones al especialista desde Atención Primaria fueron paralizadas el año pasado por el nuevo mecanismo de gestión de e-consulta implantado por el Servicio Extremeño de Salud (SES), sobre el que su director gerente, Ceciliano Franco, ha reconocido este viernes que hay «cuestiones que mejorar», aunque ha rechazado también «que se haya producido inequidad o se haya negado ningún derecho a nadie», subrayó. Franco ha respondido a una pregunta formulada por el PP en la Comisión de Sanidad, a propósito de las quejas elevadas por médicos de Atención Primaria de las áreas de Badajoz y Cáceres a lo largo del último año ante el bloqueo que estaban recibiendo como respuesta a algunas de las derivaciones que solicitaban para que sus pacientes fueran atendidos por el especialista.

Según los datos que aportó el gerente del SES, en el 2021 se formularon 428.547 solicitudes de consulta desde Atención Primaria a los especialistas, y de ellas, el 96% fueron agendadas (se valoraron y se programó una cita) mientras que 28.000 (un 4%) se tuvieron que revisar. Esa revisión forma parte del nuevo sistema telemático en el que se basa la e-consulta, que se implantó de forma piloto en 2018 en el SES y que desde el año pasado está extendido en todas las áreas de salud. La cuestión es que antes, cuando el médico de Atención Primaria derivaba a un paciente al especialista, se le entregaba un volante en papel con el que acudía a la consulta hospitalaria. Ahora, sin embargo, cada petición llega de forma telemática al equipo de especialistas al que se solicita para que la evalúe. «Se revisan los motivos y se agenda (se programa la cita) si se considera oportuno, o bien se contesta al médico de Atención Primaria para que complete el estudio, cambie la petición a otra especialidad, se ajuste al protocolo o bien inicie un tratamiento antes de la primera consulta presencial con el especialista», explicó Franco.

«Abocan a los pacientes a recurrir a la sanidad privada», cuestiona el PP

Dentro de las 28.000 que no se agendaron directamente el año pasado, 17.000 fueron resueltas remitiéndolas a otra especialidad que realmente requerían o bien se solicitó al médico de cabecera que iniciara un tratamiento; mientras que otras 15.000 se paralizaron porque no se ajustaban al protocolo, especialmente en las áreas de Traumatología, Rehabilitación y Cardiología. «No es que se rechace la consulta, es una revaluación, una revisión de la indicación. El paciente no queda en un limbo sino que permanece en el sistema», defendió el responsable del SES. Sí reconoció, en todo caso, que hay que mejorar la coordinación entre la asistencia primaria y la especializada y, fundamentalmente, comunicar mejor los protocolos de estas unidades de especialistas.

Críticas de la oposición

La diputada del PP, Elena Nevado, consideró sin embargo «alarmante» la denuncia por escrito que firmaron 40 facultativos del Área de Salud de Badajoz por los problemas con este modelo y señaló que se está vulnerando el articulo 15 de la Ley General de Sanidad, que recoge el derecho a ser atendido por un especialista hospitalario. «Nos preocupa que por los fallos de protocolo haya pacientes que se estén viendo afectados y sientan que se les echa del sistema público y acaben recurriendo al sistema privado. Mejoren la coordinación, la comunicación y los protocolos», reclamó en su intervención.

Los diputados de Cs y Unidas por Extremadura José María Casares y Joaquín Macías criticaron en sus turnos que se recurra en el SES al «eufemismo» de revaluar citas para no hablar de que son «rechazadas». Además Casares recordó que la Defensora del Usuario pidió explicaciones ya por las quejas que ante los rechazos en las derivaciones.

Macías también recalcó que aunque entienden que «adaptarse a los medios telemáticos requiere tiempo, no se puede retrasar la atención que se presta a los pacientes».

«El hospital Don Benito-Villanueva tendrá fondos europeos»

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, también ha asegurado este viernes que la construcción del Hospital Don Benito-Villanueva contará con fondos europeos y confirmó el compromiso de que la primera fase, que es un módulo de atención a pacientes externos, que incluye algún quirófano, entre otras instalaciones, esté operativa a finales del año 2023.

Franco, que compareció en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para contestar a una pregunta de la diputada popular Elena Nevado, explicó que la diferencia entre el programa operativo 2014-2021 y el 2021-2027 es que en este hay financiación para infraestructuras sanitarias. En este sentido, dijo que la Junta de Extremadura ha dado prioridad a dos obras, una de ellas el Hospital Don Benito-Villanueva, por lo que dio la seguridad de que la obra contará con fondos europeos. Nevado, por su parte, consideró que los citados fondos europeos presupuestados son «papel mojado» después de que Franco señalara que el programa operativo 2021-2027 todavía se está «negociando».

La obra de la primera fase del hospital, que se adjudicó por unos 30 millones, comenzó en el pasado mes de julio y finalizará, se espera, en septiembre de 2023. El gerente del SES informó de que ya ha finalizado la cimentación y que se están desarrollando los trabajos de estructura. A fecha de 31 de diciembre la constructora facturó cerca de 800.000 euros.