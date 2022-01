En medio de la sexta ola de la pandemia existen muchas personas que requieren de terapia ocupacional. ¿Están siendo atendidas como requieren?

Desafortunadamente no, el servicio extremeño de salud cuenta con tan solo tres Terapeutas Ocupacionales (TO) y nos consta que no están participando en la rehabilitación de las personas que tienen secuelas por haber padecido covid, ni se han incorporado al trabajo en UCI como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Por otro lado, se prevé la creación de una unidad para abordar las secuelas post-covid en el que participarían diferentes profesionales, sin embargo, el SES no tiene previsto la incorporación de terapeutas ocupacionales en esta unidad. Sin duda alguna, es un error. Hoy día no es posible y, lo que es más importante, no está científicamente justificado, afrontar un proceso de rehabilitación tras un evento que limita la salud y, por tanto, la participación en las actividades de la vida diaria, sin el trabajo del Terapeuta Ocupacional. Desde COPTOEX así se lo hemos transmitido a la dirección gerente del SES, deseamos que por el bien de los extremeños y extremeñas no hagan caso omiso.

¿Ha solucionado la bolsa de trabajo del SES la demanda de terapeutas ocupacionales en la sanidad pública?

No, la bolsa ha ayudado a ordenar la profesión en su forma administrativa y de procedimientos, de tal forma que el acceso a cubrir una situación de eventualidad dentro del SES por cualquier circunstancia (baja, jubilación, etcétera) sea más justo y transparente. Pero la realidad práctica es que tenemos una bolsa que ronda las 900 personas para cubrir 3 plazas. La Sanidad Pública extremeña mantiene un déficit de terapeutas ocupacionales que no es sostenible. Es imprescindible la creación de nuevas plazas y que en los servicios ya existentes se incorpore la Terapia Ocupacional.

¿Cuántos colegiados hay en Extremadura? ¿Qué ventajas tiene estar colegiado?

En la actualidad tenemos 711 colegiados, no en vano somos el tercer Colegio más numeroso de toda España y también uno de los más veteranos, este año celebramos nuestro 15 aniversario. La colegiación en nuestro caso es obligatoria para el ejercicio de la profesión, hecho que no debemos olvidar. Más allá del formalismo, supone un acceso a recursos necesarios como el seguro de responsabilidad civil, asesoría jurídica, formación específica, biblioteca, etcétera. Pero no sólo hay que preguntarse qué ventajas a nivel particular ofrece una colegiación, también hay que preguntarse qué aporta la colegiación. Un colectivo fuerte y comprometido permite al colegio seguir luchando por el reconocimiento de la profesión.

¿Cómo se ocupa el Colegio Profesional de Terapeutas ocupacionales de la Formación de sus colegiados?

Desde el colegio se trata de facilitar el acceso a formaciones específicas y de calidad, bien a través de la oferta de cursos propios, a través de otras entidades públicas o favoreciendo convenios de formación con terceros. Nos gusta dar respuesta a la demanda existente por lo que es habitual encuestar a nuestros colegiados y colegiadas para saber cuáles son sus ámbitos de interés prioritarios.

¿Qué proyectos de investigación está apoyando? ¿Cómo está fomentando la investigación?

COPTOEX es consciente que la Terapia Ocupacional, como cualquier ciencia sanitaria, necesita aval científico y generar evidencias, de tal forma que el cuerpo de conocimiento cada vez sea más sólido y nos permita justificar con claridad nuestro trabajo. Por ello, una de las mayores inquietudes del colegio y en la que los últimos años se viene trabajando con mucha constancia, es fomentar la investigación científica y la divulgación. Hace más de una década que COPTOEX ofrece dos Ayudas de Investigación anuales a nivel nacional, siendo un absoluto referente y habiendo posibilitado la publicación de numerosos artículos científicos en revistas de impacto. Las últimas ayudas concedidas han sido a un proyecto de investigación sobre ética en la profesión y otro sobre imaginería motora.