La multinacional alemana va a aprovechar las conexiones y el terreno libre en la ampliación del parque logístico de Sagunto para producir las celdas que equiparán las baterías de los coche eléctricos que tiene previsto producir en Cataluña y Navarra. El Gobierno de Pedro Sánchez era más partidario de que la planta fuera a Extremadura, quien goza de una posición privilegiada al situarse cerca de las minias de litio, claves en el proceso de fabricación de baterías, pero la empresa germana ha prefierido Sagunto porque reduce costes al disponer de tren y puerto de mar y tiene acceso a personal cualificado. El proyecto de Volkswagen es paralelo al que lidera Power Electronics y fuentes conocedoras del proceso de concesión insisten en que «no es excluyente. Valencia puede acabar con dos plantas».

Sagunto ha ganado la partida, fundamentalmente, por el acuerdo que tiene el Grupo Volkswagen con Ford de colaboración en el desarrollo de la electrificación. A pesar de ellos, la empresa asegura que no ha tomado una decisión definitiva y que depende de diferentes criterios técnicos, económicos y logìsticos "incluido el potencial apoyo del Gobierno". La firma añade: "anunciaremos los correspondientes planes en su debido momento. Hasta entonces, no haremos más comentarios".

Mientras tanto, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia ha aprobado definitivamente el ‘Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de los terrenos de Parc Sagunt II’, informa 'Levante', por el que la administración está adquiriendo 5,6 millones de metros cuadrados que incrementará el patrimonio público del suelo de carácter industrial. Según ha destacado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, “el proyecto de expropiación cuenta con un presupuesto de más de 56 millones de euros y supondrá un salto sustancial en cuanto a disponer de suelo industrial abundante y de calidad para el establecimiento de nuevas empresas en Parc Sagunt II”.

La planta de Sagunto abriría en el año 2026, según los plazos marcados por los directivos de la compañía hace nueve meses. La iniciativa se ha articulado a través de un Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) y por medio de un consorcio que integra a una quincena de compañías, entre ellas Iberdrola, Telefónica y CaixaBank, y otras del mismo sector de la automoción como Ficosa, Gestamp, Sesé y Grupo Antolín.

La planta de Valencia acogerá la fabricación de las celdas, que son el corazón de las baterías. La planta valenciana conlleva una inversión de unos 2.000 millones de euros (una parte importante de ellos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción) y la creación de unos 3.000 puestos de trabajo.

Esta fatoría contará con una potencia de 40 gigavatios (GWh) alaño —algo menos que otras que planea en Europa— y, además de suministrar a las dos fábricas españolas del grupo, podría abastecer a la planta de Ford en Almussafes, la cual está pendiente de la posible asignación de dos modelos de coches eléctricos. La dirección local y los sindicatos han estado negociando congelaciones salariales y medidas de flexibilidad interna para ganarle la mano a la factoría alemana de Saarlouis y lograr la adjudicación de dos de los modelos electrificados que Ford ha anunciado para fabricar en Europa durante los próximos años.

La complementariedad entre Ford y Volkswagen -que desde 2020 tienen firmada una alianza para compartir piezas para sus vehículos eléctricos- es una de las bazas ganadoras también para de Sagunto.

En Extremadura no se da nada por cerrado

La Comunidad de Extremadura no da aún nada por perdido y alude el promotor todavía no ha confirmado la ubicación definitiva de manera oficial. El presidente extremeño, Guillermo fernández Vara, señaló de todas formas que "ese no es el único proyecto", hay "varios" en los que se está trabajando para la fabricación de baterías en la Comunidad. De este modo, dijo, la Junta de Extremadura trabaja en varios proyectos, por lo que "si no sale uno, saldrán otros", al tiempo que hizo hincapié en que el haber sido capaces de llegar en una "durísima competición" y "solamente haber llegado hasta el final en condiciones de haber podido ser uno de los candidatos" es "ya no solo un orgullo, sino la demostración de que muchas cosas ya han cambiado".