Ayer el ambiente era de normalidad en la mayoría de las gasolineras, pero para hoy muchas aventuran una jornada que puede ser caótica. Desde este viernes 1 de abril, todas las gasolineras están obligadas a aplicar un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible repostado. La medida se anunció el lunes, se aprobó el martes y se definió en el BOE del miércoles; pero ayer aún había muchas incógnitas sobre su desarrollo en las empresas afectadas. Las dudas radicaban en dos cuestiones: si podrían tener listo o no el mecanismo para aplicar y contabilizar ese descuento y si tendrían suficiente músculo empresarial para soportar el anticipo de la bonificación a cada usuario. Como consecuencia, muchos se planteaban cerrar hasta tener plenas garantías del mecanismo anunciado por el Ministerio de Hacienda para que el Estado asuma el pago de las bonificaciones desde hoy.

«El fin de la ayuda es bueno, pero se ha gestionado muy mal. Es muy complicado llevarlo a la práctica porque la mayoría de las estaciones en Extremadura son pymes en manos de autónomos o sociedades limitadas; negocios familiares con un margen de beneficio escaso», apunta el presidente de la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Fernando Mena.

La medida pretende aliviar la escalada de precios en los carburantes en las últimas semanas que se ha frenado en los dos últimos días en la región según la estadística de la Secretaría de Estado de Energía. Ayer el máximo en la comunidad lo marcaba la gasolinera situada en el kilómetro 85 de la Ex-100 con 1,999 por litro de gasolina.

«Somos los primeros interesados en que bajen los precios porque trabajamos con poco margen de beneficio y necesitamos muchos clientes», explica Mena. Y con la escalada de precios, muchos han espaciado los repostajes y han limitado el uso del vehículo. Pero ahora en el sector hay inquietud porque la pequeña dimensión de las empresas «les impide tener capacidad de modificar en dos días todo el sistema informático para poder aplicar esos descuentos y registrarlos para tramitar después las bonificaciones». Y al problema de gestión se une «la incertidumbre» por la liquidez: cuándo se les devolverá ese dinero por parte del Estado.

1.000 euros diarios en bonificaciones a los clientes

En Extremadura hay unas 400 estaciones de servicio y solo un porcentaje mínimo está en manos de las petroleras, con una estructura mucho más potente. El resto son pequeñas empresas. El cálculo que hacen en Aresex, la principal agrupación del sector en la región, es que una gasolinera de tamaño medio tendrá que devolver unos 10 euros a cada cliente que llene el depósito. «Eso son unos 1.000 euros diarios», cifra Mena. «La mayoría no podrá asumir el pago de ese descuento por mucho tiempo», subraya. Y ante ese escenario muchos se planteaban ayer cerrar «hasta tener claro cómo aplicar las bonificaciones y tener garantías de que podrán disponer de los anticipos cuanto antes», señala el presidente de Aresex.

El real decreto que regula este descuento y el resto de medidas extraordinarias detalla que las gasolineras podrán solicitar un anticipo para afrontar las bonificaciones hasta el próximo 15 de abril, aunque hasta ayer no se concretó cómo hacerlo y cuánto tiempo tardará la Agencia Tributaria en abonarlo. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que desde hoy estará operativo un formulario en la página web de la Agencia Tributaria para solicitar el anticipo de los 15 céntimos de bonificación que asume el Estado (a los que se suman otros 5 céntimos a cargo de las operadoras petroleras para completar la rebaja de 20 céntimos anunciada) y se cobrarán la próxima semana.

«Una semana es un periodo de tiempo asumible, pero no se nos había dado hasta hoy [por ayer]», dijo Lorenzo Florencio Cuerda, presidente de Iberdoex, una firma que gestiona medio centenar de gasolineras por toda la región. Ayer por la mañana esta era una de las empresas que barajaban el cierre de todas sus estaciones de servicio hasta que se clarificara el procedimiento para reclamar el anticipo, aunque finalmente decidieron abrir esta semana y confiar en que el Gobierno cumpla con los plazos.

«Abriremos por responsabilidad con los clientes y solicitaremos los anticipos esta semana, y si no se hacen efectivos la siguiente, tendremos que cerrar. No podemos asumir más esfuerzo económico y adelantar a los clientes una bonificación que va a suponer para nosotros entre 800 y 1.000 euros diarios. No podemos arruinarnos por cumplir con lo que nos obliga el real decreto», señaló Florencio.