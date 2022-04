El promotor solicita a Vara que anule el plan de la Zepa

El promotor del complejo Marina Isla de Valdecañas, José María Gea, ha pedido a la Junta de Extremadura que dé un paso más y anule el Plan de Gestión de la Zepa Embalse de Valdecañas que aprobó mediante una orden en diciembre del 2012. Y además, le insta a que declare nulo también la inclusión de esta misma Zepa en el anexo IV del decreto por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura (publicado en junio de 2015).

Se trata así de eliminar todos aquellos documentos oficiales que hacen mención a la existencia de una Zepa que, insisten tanto la Junta como la promotora, que nunca ha contado con un documento de catalogación oficial a pesar de los pasos posteriores dados por la administración regional (la orden y el decreto que ahora se pide anular), así como por la Comisión Europa (incluyó esta Zepa extremeña en sus listados a partir del 2003 tras la propuesta de la Junta y la remisión por parte del Ministerio de Medio Ambiente).

Gea justifica su solicitud a la vista de la respuesta que le dio la consejera de Transición Ecológica, Olga García, el pasado marzo tras su solicitud de información. En esta, la consejera afirma que no existe ningún acuerdo o resolución administrativa que haya declarado, delimitado o clasificado, en forma alguna, la Zepa Embalse de Valdecañas.

«De la documentación que se nos ha entregado se desprende que el primer documento administrativo en el que se cita esta Zepa es una comunicación de mayo de 2003 del director general de Medioambiente de la Junta de Extremadura dirigida a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en la que se remite una mera propuesta de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa) en Extremadura. Y eso, entendemos, que es obvio que no constituye ninguna declaración de Zepa porque la comunicación indica que se trata de una mera propuesta, que no consta ninguna tramitación administrativa y no consta ningún trámite de información pública y que dicha comunicación nunca fue publicada».