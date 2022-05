Habían oído hablar de ella por la repercusión que han tenido las varias sentencias sobre el plus de peligrosidad en los hospitales extremeños en beneficio del personal de limpieza. Y se fueron a buscarla para intentar ganar la misma batalla en Madrid. Y así ha sido. «Me llamaron varias chicas, algunas del comité de empresa, me fui allí y me reuní con casi todos los afectados en un parque. Ellos me preguntaron todas las dudas; tenían mucho miedo», así lo cuenta la abogada pacense Estrella Santiago, cuya causa ha traspasado fronteras; los tribunales le han vuelto a dar la razón. Esta vez ha conseguido que otros 24 trabajadores (hay hombres y mujeres) obtengan el plus de peligrosidad, el cual se recoge en el convenio colectivo del sector pero no se aplica.

...y lograron el plus de peligrosidad En esta ocasión es personal de limpieza del Hospital Universtiario de Henares (Coslada), que está contratado por Acciona Facility Services. La sentencia, que ha tardado un mes en llegar desde que se celebró el juicio, dice que ahora la empresa debe abonarles un 20% más de su sueldo en base a ese plus de peligrosidad. La cantidad mensual oscila entre los 150 y los 170 euros. «En el caso de Extremadura, el convenio del sector establece que ese plus es un 30% del salario, en Madrid es solo del 20%», explica Estrella Santiago. Ahora cabe recurso, pero teniendo en cuenta experiencias previas, confía en que los tribunales no cambien de idea. Santiago ha ganado todos los juicios relacionados con el plus de peligrosidad en los servicios de limpieza de centros sanitarios. En Extremadura, además, estaba en juego la discriminación por género, porque había casos en que los hombres sí cobraban ese extra y sus compañeras no, aún estando más expuestas en el trabajo. En el caso de las limpiadoras del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, la situación de injusticia acumulaba 35 años en algunos casos. Habría que recordar que ese plus de peligrosidad y toxicidad les pertenece por el tipo de trabajo que hacen, como la recogida de jeringuillas, gasas o material quirúrgico, entre otros.