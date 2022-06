Clamor contra la masacre de Melilla

Velas y flores acompañaron ayer a las decenas de personas (alrededor de 100 en Badajoz y unas 120 en Cáceres, según cálculos de la Policía Nacional) que se manifestaron ayer convocadas por varios colectivos para protestar contra la masacre ocurrida este fin de semana en Melilla, en la que murieron al menos 37 personas, según los datos de las ONG.

«No son muertos, son asesinatos» o «España, racista, masacra y asesina» son algunos de los mensajes que se podían leer en la concentración en Cáceres. Similares mensajes se dieron en Badajoz, a la que acudió la portavoz local de Unidas Podemos, Érika Cadenas, con «Ningún ser humano es ilegal» o «Gobierno progresista también es racista». En Llerena y Mérida también hubo una concentración.

«Lo que ha ocurrido nos parece catastrófico, dantesco. Son personas que están saltando unas vallas porque no tienen vías legales seguras», denunció Patricia Sierra, de la Plataforma de Refugiados de Cáceres. Desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) mostraron «la más absoluta repulsa» y subrayaron que se está hablando de la muerte de «personas». «Cuando usamos la palabra ‘inmigrantes’ es una manera de deshumanizarlos. Primero, no sabemos si lo son propiamente o se trata de solicitantes de asilo. Segundo, estamos hablando de personas, ser inmigrante es una situación, no algo que te defina», señaló Beatriz Cercas, asesora jurídica de la organización. «¿Por qué cuando hablamos de Ucrania sí decimos que ‘tantas personas han huido», añadió. Cercas responde a su propia pregunta: «Porque en este caso no interesa y por el poso racista. Cuando deshumanizamos a las personas no les quitamos derechos, porque ni se los damos», denuncia. Similar explicación daba Sierra que señalaba el «doble rasero porque no se está viendo a la persona como tal, sino la procedencia y el color de piel».

Ambas criticaron la política de externalización de fronteras como una manera de dejar este control a «matones» y «sicarios» e insistieron que desde sus colectivos «seguirán insistiendo» para que se aclare lo ocurrido y se «depuren responsabilidades».