La vuelta al cole más cara

Si ya de por sí el gasto de la vuelta al cole siempre preocupa a los familias, este año la temida cuesta de septiembre se va a hacer más empinada que nunca. Buena culpa de ello la tiene la inflación, con un incremento generalizado de los precios que trae de cabeza a quienes tienen que hacer acopio de libros de texto, material escolar y uniformes para la vuela a las aula de sus hijos. Según los datos del comparador financiero iAhorro, las familias españolas pagarán 405,07 euros de media por alumno este año, lo que supone un incremento en el gasto de un 4,7% con respecto a lo que abonaron el curso pasado (386,76 euros). El aumento total registrado en los últimos cinco años ha sido de un 10,26%, lo que se traduce en un abono de hasta 37,70 euros más de media por niño. En el caso extremeño, el informe destaca que el coste medio por alumno será de 378,16 euros, con una subida interanual que llega al 5,78%.

Las cifras del último estudio elaborado por Privalia apuntan en la misma dirección que las de iAhorro, al indicar que el coste medio para la vuelta al cole por alumno será de 378,16 euros en Extremadura. Indica a su vez que, a pesar de ser una de las regiones que tiene el coste medio más bajo, también se sitúa como una de las comunidades en las que más ha subido este año el gasto por alumno, en un 5,78%, tal y como se había mencionado anteriormente. Esto responde a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó el pasado mes de julio en Extremadura en el 11,5%, 0,7 puntos más que la media española, por lo que sigue estando entre las cinco comunidades con peor comportamiento inflacionista.

El papel

La crisis de las materias primas a nivel mundial también afecta al papel, de ahí que los libros y el material escolar vayan a subir más que de costumbre. Según datos de la Asociación de la Industria Gráfica Europea, el precio del papel se ha incrementado un 45% en el último semestre en el continente europeo. Así lo corrobora Óscar Gómez, propietario de la librería pacense Pappelia, quien asegura que todos los productos que vende en su tienda derivados del papel «han pegado una subida importante de hasta un 25%». Prueba de ello es que el precio de los libros de texto se ha alzado «en torno a un 10 o 15% dependiendo de la asignatura y de la editorial». También cuesta más comprar los materiales escolares, como los cuadernos o libretas: «Ahora un cuaderno normal puede costar entre 1,20 o 1, 30 euros, además hay colegios que piden otros más específicos que pueden llegan a los cinco euros».

Cabe destacar que el coste de los libros de texto varía en función de la etapa educativa, siendo más baratos los de Infantil que los de Primaria. Apuntado esto, Gómez sostiene que el gasto medio por alumno para la compra de todos los libros y del material escolar se puede situar este año en torno a 230 o 240 euros para el ciclo de Infantil, mientras que el de Primaria puede oscilar entre 250 y 300 euros. En este punto, aclara que las familias no suelen comprar todos los libros que les piden desde el centro educativo para cada curso académico, ya que pueden tomar algunos prestados.

José Ramón González es el dueño de la librería Clips de Mérida y destaca que el precio de los libros de texto ha subido en torno a dos euros o dos euros y medio. En el caso de los cuadernos y libretas, indica que este incremento puede llegar hasta el 25%. Para Alfonso Agúndez, propietario de la librería cacereña que lleva su apellido, el incremento del coste de los manuales es indignante: «Los precios están subiendo bastante y en ciertas editoriales es una vergüenza. En algunos casos, libros que ya estaban editados desde hace años han subido hasta ocho euros».

Los uniformes

Tampoco se libra de este aumento generalizado de los precios el sector textil y, por ende, los uniformes escolares costarán más para este curso. «De momento, no hemos subido los precios porque tenemos mercancía del año pasado y la gente está esperando para comprar más a última hora, pero la nueva mercancía que llegue tendrá una subida aproximada del 10%», advierte Manuel Simancas, administrador de Almacenes el Barato, en Mérida. «Hay falta de materia prima, lo que influye a la hora del precio final», apunta el empresario. En esta línea se expresa Emilia María González, de Modas Iris (Badajoz), pues aún cuenta con stock del pasado año debido a la baja clientela de estas fechas, pero ya está notando la subida de precios. «Los babis han pasado de 13,90 a 15,90 euros, mientras que los polos estaban a 12 euros y se han ido a 15», pone como ejemplos.

«Para mi economía familiar, la compra de material escolar supone un gran peso económico todos los años y más en este que han subido los precios una barbaridad. Miro mucho los precios y, aunque varían según la marca, antes una libreta costaba 1,50 euros y ahora 2,20», lamenta Isabel Becerra, madre de una alumna que este curso comenzará 6º de Primaria. La compra de libros de texto y material no es el único gasto al que tienen que hacer frente las familias, de ahí que esta madre ponga también el foco en la subida del precio del combustible: «Como somos de un pueblo pequeño, para poder desplazarnos tenemos que coger el coche y la gasolina también ha subido muchísimo».

La Lomloe

La nueva ley educativa del Gobierno central (Lomloe) introduce este año la obligatoriedad de cambiar los libros de texto en los cursos impares, lo que está generando mucha incertidumbre para libreros y familias. Apenas restan dos semanas para que comience el curso 2022/2023 en Extremadura y las librerías siguen a la espera de que lleguen nuevos manuales. «En torno a un 20% de los libros de texto todavía no están disponibles», asegura el librero Óscar Gómez, de Pappelia.

Por su parte, las familias denuncian que la aplicación de la reforma educativa supondrá un gasto añadido para sus bolsillos. «No entiendo porqué solo se cambian en los cursos impares, parece una reforma hecha a medias. Va a suponer un gasto extra para los que no pueden aprovechar los libros de los hermanos», sostiene Rubén Irús, padre de dos alumnos que cursarán 3º y 5º de Primaria. «Los alumnos que vayan a empezar este año en los cursos impares no van a tener opción de comprar libros de segunda mano o heredar de otros familiares», añade Maribel Rengel, la presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Centros Públicos (Freapa).

«Ahora, dependiendo del curso que haga el niño, de si se ha visto afectado o no por el cambio de la editorial, tampoco sabemos si habrá centros que tengan bancos de libros para ellos. Supongo que al final dependerá del remanente económico que tenga cada centro, de lo que vayan a poder invertir en comprar libros, pero entendemos que no habrá bancos de libros para los no becarios», manifiesta. «Siempre se ha ido tirado mucho de los bancos de libros de los centros, pero de momento no sabemos cómo se va a gestionar este tema», reconoce Rengel.

Las becas

La presidenta de Freapa informa de que todavía no se ha publicado el listado de las familias que han resultado beneficiarias de las becas de libros de texto, por lo que muchas de ellas no saben aún cuántos van a tener que comprar o no para el nuevo curso académico. «En las librerías ya tienen los listados de los libros de cada curso, pero en mi caso, al ser becaria todavía no sé qué libros me van a entrar y cuáles no, por lo que tengo que esperarme a que empiece el colegio», explica Isabel Becerra, la madre de una alumna de 6º. «Aún no hemos comprado los libros porque estamos esperando a saber si entramos o no en la ayuda de los mismos», apunta Rubén Irús, el padre de los dos escolares de Primaria. El propietario de la librería Agúndez también subraya que «hay un cierto desconcierto porque los clientes aún no sabe si tendrán beca o no».

Según los datos que aportó la Consejería de Educación y Empleo relativos al curso pasado, 76.000 familias extremeñas ya tenían reconocido el derecho a las becas de libros de texto (64.365 de la enseñanza pública y 11.557 de la concertada). Desde el departamento educativo aseguran que los bancos de libros de los colegios se han ido incrementando mucho en los últimos años, de ahí que dispongan de numerosos ejemplares. Lo que no se sabe aún es qué pasará con los libros nuevos que trae la Lomloe. «Este año la vuelta al cole va a ser dura porque ha subido todo bastante. No se trata solo de la compra de libros y de material escolar, sino también de uniformes, mochilas, deportivas... Va a ser una cuesta complicada la de septiembre, la de enero ya pasó a la historia, porque ahora la cuesta está en septiembre y es bien empinada», subraya Rengel.