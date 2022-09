Fernando Romay, exjugador de baloncesto, rezuma ‘buenrrollismo’ y talento en cada una de sus intervenciones y esta habilidad lo convierte en el conferenciante perfecto. Jóvenes y mayores lo tienen como un referente, tanto en el mundo del deporte como en el de la empresa. Lo ha demostrado esta mañana en el vivero de empresas ‘NaveCu4tro’ de la Cámara de Comercio de Badajoz. No estaba solo, sino muy bien conducido y arropado por expertas del mundo de la psicología y los negocios. El deportista de élite era el protagonista de una mesa redonda moderada por Ana Bedia, directora de la publicación digital 65YMÁS, junto a Marta García Domínguez, psicóloga en Centro Psicopedagógico Borealis, Fundación ASMI y ex participante del programa PICE; y Pilar Contreras de Vera, gerente de ESOTEX, consultora y formadora.

"No hay trabajo que no sea en equipo y el deporte es una de las formas de aprender a trabajar así”. FERNANDO ROMAY - EXJUGADOR DE BALONCESTO

Romay siempre levanta una gran expectación, tanto por lo que dice como por cómo lo dice, con voz profunda, meditando cada frase y trufando su intervención de anécdotas curiosas. Su mensaje siempre cala hondo. Por eso es uno de los muchos expertos de la campaña de puesta en valor del talento intergeneracional 'Aprender de la experiencia', iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con el diario líder del segmento sénior 65YMÁS. El auditorio registró un lleno absoluto e incluso hubo que traer sillas adicionales para que todos los asistentes pudieran sentarse.

Para el jugador de élite que hizo un histórico tapón a Michael Jordan “no hay trabajo que no sea en equipo y el deporte es una de las formas de aprender a trabajar así”.

Marta García, psicóloga, añadió que “si no sacamos lo mejor de cada persona en el puesto de trabajo no sacaremos lo mejor de nosotros”. Para la formadora Pilar Contreras de Vera “somos una sociedad competitiva que no sabe trabajar en equipo. Todo suma, cuanto más multidisciplinar seamos, mejor. Todos tenemos que aprender de todos. Procedo del mundo de la empresa y al final he tenido que aprender a trabajar con la competencia”, explicó.

"La vida es como el baloncesto"

El exjugador, que fue medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, es un auténtico catálogo de anécdotas. Asegura que “la vida es como el baloncesto. Tuve que aprender de la diferencia de los demás para hacerme más fuerte en favor del bien común”.

Romay dio varios consejos en lo referente a la relación entre trabajadores séniors y jóvenes. “Debes despojarte de tus propios roles para ponerlos a favor de los demás. Un buen equipo habla y habla mucho entre sus miembros. Tenemos que aprender a decirle a alguien del equipo 'necesito ayuda'. En resumen: comunicar, atender y agradecer”. También dijo que las “empresas deberían valorar más el carácter humano de las personas”. A este respecto añadió que el perfil sénior tiene mucho que aportar.

En este sentido, para Pilar Contreras “es importante el autoconocimiento y poseer habilidades transversales. A veces empezamos a hacer algo con mucha motivación pero después desaparece, por eso en los equipos hace falta ilusión”. En cuanto a las habilidades más valoradas actualmente por las empresas señaló que estas son las llamadas ‘soft skills’, especialmente la digitalización. Abundó sobre la importancia de la flexibilidad cognitiva para implementar habilidades ‘intra’ como interpersonales.

Marta García añadió que la formación es básica y no se puede obviar, además, ésta debe ser continua y transmisible. ”Si no soy capaz de transmitir conocimientos de nada sirve tenernos”.

Al final, el ganador de 7 ligas, 5 Copas del Rey y 2 Copas de Europa con el Real Madrid, insistió en que “no siempre el jefe es el líder” y puso como ejemplo cuando él era capitán del equipo blanco pero el líder emocional era Fernando Martín "y tuvimos que coordinarnos”. Romay animó al público a que le hicieran preguntas, aunque no estaba previsto.

Intervenciones

En el acto también intervino Miguel Ángel Mediano, director gerente de la Cámara de Comercio de Badajoz, quien afirmó en que “el talento sénior es una gran palanca de competitividad” en la empresa. Los trabajadores “sénior aportan una amplia capacidad de negociación y sabiduría para enriquecer a los jóvenes. El talento sénior es un activo muy importante y aporta un gran valor añadido”.

Por su parte, Francisco Valle, consejero delegado de 65YMÁS, recordó que la iniciativa nació de una reunión sobre la necesidad de desarrollar proyectos intergeneracionales. “Sois la generación más preparada, gracias a los sénior”, ha dicho dirigiéndose a los numerosos jóvenes que había entre los asistentes en el evento. “En 40 años tendremos una sociedad mucho mejor pero solo si la construimos entre todos” ha añadido.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, fue el encargado de clausurar el acto, afirmando que “el talento no tiene edad y todos juntos sumamos”.

El auditorio del vivero de empresas ‘NaveCu4tro’ de la Cámara de Comercio de Badajoz registró un lleno absoluto tanto de empresarios como de jóvenes estudiantes que al final de la mesa redonda pudieron saludar a la estrella del deporte personalmente.