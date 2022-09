3 ‘sellos’ extremeños en la lista Forbes de negocios creativos

Son 100 hombres y mujeres procedentes de los sectores más variados y que vienen a demostrar «inventiva, adaptación y experiencia para hacer frente a los retos planteados por un entorno cada vez más competitivo e incierto. Porque la creatividad, como la tecnología, es facilitadora y transformadora», dice Forbes de su lista Most Creative People in Business 2022, o lo que es lo mismo los 100 negocios más creativos este año. Hay en ella desde iconos de carrera meteórica en la música como Rosalía, a chefs consolidados como Quique Dacosta (de origen extremeño porque nació en Jarandilla de la Vera), o superventas de la novela como Juan Gómez Jurado (autor de la trilogía de Reina Roja).

Junto a estos nombres aparecen también los de otros tres extremeños que han pegado a la tierra sus ideas para catapultarlas al mundo. Beatriz Pablos es la primera mujer que se ha puesto al frente de una ganadería con 120 años de historia en Trujillo para implantar un modelo de productivo regenerativo; el pacense Javier Sánchez Medina comenzó de forma autodidacta a trabajar con fibras creando piezas en su taller de Madrid que han protagonizado desfiles de moda y también decoran salones del personalidades del star system de EEUU; y Beatriz Magro es el 50% de Komvida, la firma con la que está llevando (junto a su socia Nuria Moral) por medio mundo la kombucha que elaboran en Fregenal de la Sierra.

Beatriz Pablos

Vuelta a Trujillo para cuidar ganado

Beatriz Pablos siempre había apostado por mantener la ganadería familiar pero no entraba en sus planes retornar a Trujillo para ser ella la encargada de hacerlo, y de dar un salto implantando un modelo de ganadería regenerativa con poco tirón aún en España, pero que ahora le ha valido el reconocimiento de la lista Forbes. «Es un premio a mi trabajo, pero también a la ganadería regenerativa», subraya. Como cocinera que era había vivido en Irlanda, Inglaterra, Sevilla o el País Vasco saltando de un trabajo a otro; hasta que la enfermedad de su padre le llevó a volver a casa cuando estaba a punto de embarcarse en un proyecto hostelero en Madrid, donde pretendía abrir un restaurante. Abandonó ese proyecto y ahora ya no se lo plantea.

De vuelta a Trujillo, la pandemia la retuvo en el campo, cambió su forma de ver el mundo y le brindó la oportunidad de formarse en un modelo de ganadería que le llamaba la atención y ya había planteado con su hermano abordar en un futuro. Pero el futuro se plantó un día ante ella. «Con la pandemia proliferaron los cursos online de centros de EEUU y Argentina en los que no habría podido formarme de otra manera. Así que los hice todos», recuerda ahora. Con eso adquirió las habilidades para implanta el modelo que buscaba y que lleva a la práctica ahora con las 150 madres que integran su ganadería de vacuno. Y da cuenta de la actividad diaria en sus redes sociales.

«Es un reconocimiento a mi trabajo, pero también lo es al modelo de la ganadería regenerativa» Beatriz Pablos - Ganadería Pablos

«Nos hemos centrado en optimizar la relación entre el herbívoro, el pastizal y el suelo, vinculando así la rentabilidad económica al desarrollo biológico», señala sobre el manejo que lleva cabo. La esencia de su actividad es el pastoreo y mover a los animales de unas fincas a otras el tiempo suficiente para permitir que en los terrenos que no se están usando, se puedan recuperar el suelo y el pasto; asegurando que la planta completa todo el proceso foliar.

«Con eso no solo conseguimos siempre pastos limpios y nuevos, sino que nos ayuda a eliminar mejor los parásitos, evita que tengamos que usar productos como la ivermectina (un antiparásitos para ganado) y así aumenta la población de escarabajos, que son los grandes arquitectos del suelo y consiguen darle más capacidad de retención de agua», señala.

Su proyecto se sirve también de las nuevas tecnologías, y ha incorporado a la ganadería un sistema de pastoreo electrónico y bombas fotovoltaicas, con las que se garantiza llevar al agua desde las charcas a las zonas en las que la necesitan los animales. Y además está en proceso de convertir en abonos el CO2 acumulado en el suelo de sus terrenos. «Crecí en el campo, siempre he seguido viniendo al campo y ahora he convertido en mi trabajo lo que no era más que una afición», zanja de su nuevo proyecto vital.

Javier Sánchez Medina

Fibras naturales en un universo de creatividad

«Esta mención entre los cien negocios más creativos, según Forbes, es un reconocimiento al trabajo que hago y es muy de agradecer», dice Javier Sánchez Medina desde su taller en Madrid. Hace ya una década que puso en pie su proyecto de trabajo artesanal con fibras para crear piezas decorativas que han desfilado por pasarelas de distintos puntos del mundo, ha protagonizado portadas con la top model del momento o están colgadas en las paredes de algunas de las personalidades del star system de EEUU como Sarah Jessica Parker, que se enamoró de sus piezas y que le ha visitado en alguna ocasión en su taller. El extremeño firmó una de las piezas que se pudieron ver en la exposición de Nueva York por el 90 aniversario de Mickey Mouse en 2018, una gran mano del famoso ratón hecha de fibras trenzadas; y ha hecho de las cabezas de animales fabricadas con todo tipo de fibras naturales el leitmotiv de su trabajo. Pero cuando se le pregunta por su actividad, se limita a responder que es «artesano». «¿Dónde está la línea que separa al artista del artesano? Para mí un artesano es un artista porque el trabajo que hacen es tan meticuloso y tan preciso que es de admirar», argumenta Sánchez Medina.

«Es muy de agradecer que se reconozca mi trabajo, que es el trabajo de un artesano» Javier Sánchez Medina - Artesano

«Yo siempre he sido creativo y estoy buscando también nuevas formas de expresar esa creatividad», dice. Desde niño explotó ese talento; se quedó con las ganas de estudiar Bellas Artes, pero sí comenzó a formarse de manera autodidacta, «buscando mi forma de expresar», apunta. Le abrieron el camino las fibras naturales, pero ya está trabajando en fotografía, ha firmado esta primavera una colección de moda con Zara, y ha colaborado en proyectos de estilo con creativos y arquitectos. Su siguientes retos son abrir una residencia de artistas en Marruecos y otra en Extremadura para la que está buscando terrenos. «Quiero ese espacio en mi tierra porque nunca me he ido del todo», puntualiza.

Beatriz Magro y Nuria Morales

Sello extremeño en la bebida de moda

Beatriz Magro y Nuria Morales fundaron en 2017 la empresa Komvida en Fregenal de la Sierra, tras conocer en California la bebida que arrasaba ya al otro lado del Atlántico. Comenzaron a trabajar en su propia kombucha, desarrollaron la que dicen que es la kombucha española 100% ecológica y artesanal de la más alta calidad; y del crecimiento que han tenido desde entonces no deja lugar a dudas que el fondo francés Capza entrara este año en el capital de la compañía. Ser uno de los 100 negocios más creativos según Forbes supone ahora «un reconocimiento a una idea hecha realidad». «A cómo un sueño y un propósito personal de dos amigas en un desván ha evolucionado y se ha convertido en una empresa líder y competente de un sector nuevo que sigue creciendo y generando empleo y oportunidades para las mujeres de nuestra región», afirma Beatriz Magro, el 50% de este proyecto empresarial.

«Este reconocimiento premia el liderazgo femenino y su papel destacado en el ámbito rural» Beatriz Magro - Komvida

A su juicio, «este tipo de reconocimientos ayudan a visibilizar el liderazgo femenino y su papel destacado en el ámbito rural», puesto que además de que ellas están al frente de la empresa, la mano de obra que trabaja en ella es también femenina. Pero sobre todo la empresaria resalta que esta distinción supone «un altavoz para Fregenal de la Sierra, donde desarrollamos nuestra actividad y donde, sin duda, hay muchísimo potencial empresarial y profesional».