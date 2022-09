El pasado 19 de julio se produjo un avance en el servicio ferroviario de Extremadura. Desde ese día, un tren Alvia de Renfe permite llegar a las diferentes ciudades y poblaciones de esta comunidad autónoma de una manera más rápida y fiable. Todo ello ha sido posible gracias a la puesta en funcionamiento de una nueva línea que ya ha acortado las distancias entre Madrid y la región extremeña y que, en un futuro, lo hará aún más.

No quiero pasar por alto que los primeros días de la alta velocidad en Extremadura no estuviesen a la altura de las expectativas. Somos conscientes de que se produjeron una serie de incidencias que, aunque propias de la puesta en marcha de una nueva línea, no se correspondían con el servicio que deseamos ofrecer y que los extremeños demandan. No obstante, reaccionamos a tiempo y corregimos rápidamente esas disfunciones, de tal manera que el servicio ferroviario con Extremadura ha terminado registrando una puntualidad similar a la de cualquier otra línea en sus primeros meses de funcionamiento.

Desde que se anunció la puesta en marcha de esta nueva línea no nos hemos cansado de repetir que es sólo el primer paso hacia un gran tren, el que se merece la ciudadanía extremeña. Estamos aún en la fase inicial de un proyecto ambicioso que contempla una inversión total de 3.700 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 1.700 millones, e importantes mejoras futuras que aumentarán la velocidad de nuestros trenes. Un esfuerzo inversor del Gobierno de España, ejecutado por Adif, que va a permitir a Renfe prestar unos servicios a la altura de lo que se merece esta comunidad autónoma.

Hemos comenzado modernizando trenes de la serie 730, de alta velocidad, que han conseguido una disminución de 51 minutos del tiempo de viaje en el trayecto Madrid-Badajoz. Con esta mejora en la duración de los tiempos de viaje, el tren pasa a competir directamente con el automóvil, que era, hasta el pasado mes de julio, el medio de transporte preferido en Extremadura para conectarse con Madrid. Asimismo, la demanda ha crecido casi un 20% desde la puesta en marcha de la nueva infraestructura y esperamos que en los próximos meses este incremento sea aún mayor y que el tren compita de tú a tú con el coche en esta región.

Además, también los servicios comerciales se han visto beneficiados por esta mejora de la infraestructura, y así hemos podido continuar en la línea de mejora que se venía produciendo.

Queda mucho por hacer, esto es solo el comienzo. Pero es un primer paso decisivo para que Extremadura tenga el tren que se merece. M

*Isaías Táboas es presidente de Renfe