Extremadura, la tercera región que más ha aumentado las plazas MIR

Extremadura es la tercera región que más ha aumentado las plazas para Médicos Interno Residentes (MIR) en los últimos ocho años. En la próxima convocatoria (la de 2022/2023) ofertará un 82,35% más de vacantes que en la de 2014/2015, solo por detrás de Castilla la Mancha, que las ha incrementado en un 137,63%, y de Baleares, con un 95,28% más. En concreto, la extremeña ofertará en la próxima convocatoria 310 plazas, 140 más que en la de 2014/2015 y 14 más que en la pasada, según un informe elaborado por el Sindicato Médico de Granada, que ha recopilado los datos de todas las comunidades autónomas desde al año 2014.

En cambio, a pesar de que es importante este incremento, el Servicio Extremeño de Salud (SES) considera que no soluciona el déficit de especialistas que hay en la región. «No es la solución definitiva a corto plazo. Son actuaciones que se verán en los próximos años porque es una carrera que requiere hasta ocho años de preparación para salir con una especialidad, por tanto, hay que seguir incrementándola», apuntan desde el SES a este diario.

Además, el hecho de que se incrementen las vacantes no significa que se vayan a ocupar todas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta pasada convocatoria, cuando Extremadura fue la segunda comunidad que menos plazas ocupó de todo el territorio nacional. En la primera vuelta se quedaron libres 40, todas de Medicina Familiar y Comunitaria. Después el Ministerio de Sanidad decidió aumentar el cupo de extracomunitarios, del 4% al 6,6%, pero tampoco solventó el problema, porque aún así siguieron quedando vacantes 26 de esas plazas; es decir, solo se cubrieron 12.

En total en todo el territorio nacional el Ministerio de Sanidad ha convocado 11.171 plazas para el próximo proceso, lo que supone también un incremento del 52,44% en los últimos ocho años (en el proceso de 2014 se convocaron 7.328 plazas, 3.843 menos que este año). Ha crecido también un 9,52% el número de vacantes en el último ejercicio, con 537 más que en la convocatoria pasada.

Este incremento de plazas, según explica en su informe el Sindicato Médico de Granada, comenzó precisamente en el año 2014. Hasta entonces, la tónica era reducir estas vacantes, lo que ha llevado a que en estos momentos exista esa dificultad para encontrar profesionales en las especialidades con mayor número de jubilaciones. «Los recortes en la anterior crisis afectaron mucho a las convocatorias de plazas para la formación como especialistas en el sistema de residencia y en estos años se está demostrando que fue un grave error del Gobierno de España y de los servicios de salud de las comunidades autónomas, ahora se han dado cuenta y rectifican, pero muy tarde», afirma el colectivo.

Según el sindicato, ya faltan médicos de varias especialidades «para ocupar las plazas que quedan vacantes por el importante número de jubilaciones que se están produciendo». Por eso reivindica que la planificación debe ser a medio/largo plazo. En cambio, critica, esos años no se hizo «ningún tipo de planificación», más bien lo contrario porque, «en lugar de mantener el número de plazas convocadas y hace seis o siete años aumentarlas (en función de la previsión de jubilaciones previstas), se recortaron», se queja el sindicato.

Críticas al proceso

Critica además el proceso de adjudicación de plazas MIR, porque convoca menos vacantes que médicos hay: «Paradójicamente tenemos una bolsa de unos 3.000 médicos sin especialidad (en todo el territorio nacional) que acabaron en los últimos años en nuestras facultades y no han obtenido plaza como residentes», insiste el colectivo. Esto ya lo criticó también la Junta de Extremadura, que solicitó al Ministerio de Sanidad la eliminación de la nota corte en el MIR para que la adjudicación de destinos se llevara a cabo en función de las calificaciones, pero sin un tope. El objetivo no es otro que evitar que se queden profesionales fuera, como viene sucediendo.

Además de incrementar las plazas MIR, y también con la finalidad de conseguir más especialistas, este curso las facultades de medicina han ampliado un 10% las plazas (doce más en el caso de Extremadura). Pero esto tampoco es una solución a corto plazo ya que, hasta que estos licenciados se incorporen a los sistemas de salud, pasarán mínimo doce años. Y el problema está ahora: En la región, por ejemplo, se espera que se jubilen 268 médicos de Atención Primaria entre 2023 y 2025. Además esta ampliación de plazas, alertan desde el sindicato, puede convertirse en un problema, ya que las previsiones indican que cada vez hay menos médicos en edad de jubilación, lo que puede llevar a que dentro de doce años, cuando estos médicos se incorporen al sistema, no puedan trabajar al no haber vacantes libres. «Cuando pasen once o doce años igual volveremos a tener miles de médicos parados», insiste el colectivo.

Habrá plazas en Psiquiatría infantil

En la próxima convocatoria de plazas MIR será la primera vez que se oferte la especialidad de Psiquiatría infantil y Extremadura será una de las comunidades que forme a estos especialistas. Lo anunció el consejero de Sanidad, José María Vergeles, a través de sus redes sociales la semana pasada. «En Extremadura se formarán estos especialistas para contribuir desde el principio», escribió el consejero. Han salido 20 plazas para todo el territorio nacional, pero de momento de desconocen cuántas de ellas serán para la región.

La convocatoria oferta 20 vacantes, pero aún no se ha publicado cuántas estarán en la región

La incorporación de esta especialidad se debe, entre otros asuntos, al repunte de los problemas de salud mental entre los más jóvenes desde la pandemia. Este diario publicó hace unos días que se ha triplicado el número de chicos y chicas menores de 25 años que quieren suicidarse. Muchos de ellos no padecen ningún tipo de trastorno psiquiátrico, sino problemas emocionales difíciles de gestionar.

Por otro lado, la especialidad que mayor incremento ha experimentado en este último año ha sido Medicina de Familia, con 801 más, debido a que es la que más jubilaciones concentra. No llegan a cubrirse todas, como ocurrió en Extremadura. En el caso de la región se debe, entre otras cosas, a que es la que tiene los salarios más bajos y a que muchas de estas plazas se encuentran en espacios rurales.

Le siguen Psicología (27 más) y Psiquiatría Infantil (20). Por contra, Cirugía Vascular y Neurocirugía, Cirugía Oral-Maxilofacial y Neurofisiología Clínica convocan menos plazas que en el proceso anterior.