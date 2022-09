La apertura de un nuevo juzgado de instrucción en Cáceres (sería el octavo) y de un segundo de lo Penal en Plasencia, junto a la terminación de las obras del palacio de justicia de Badajoz son los principales retos del año judicial en la región, que ha celebrado este lunes su acto de apertura institucional en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ubicado en Cáceres.

La apertura del palacio de justicia pacense, que se espera para los primeros meses del 2023 (aún no hay fecha concreta) posibilitará la el traslado de los órganos judiciales unipersonales, que ahora están diseminados por distintos edificios de la ciudad, según ha indicado la presidenta del TSJEx, María Félix Tena. Así como la implantación de la oficina judicial, «que dará un impulso de la fluidez en la tramitación de procedimientos», ha afirmado Tena.

La presidenta también se ha referido a la futura fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que beneficiará a su actividad judicial, ya que permitirá unificar dos partidos judiciales.

Tena: «El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político» María Félix Tena - PRESIDENTA DEL TSJEX

La accesibilidad física y sensorial a los edificios y a las resoluciones judiciales es otro de los retos de los tribunales. Se comenzará por el TSJEx y el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, ambos situados en el mismo inmueble de la capital cacereña, para el que se ha elaborado un proyecto que facilitará el acceso a las personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, mayores y extranjeros. El objetivo es extenderlo al resto de edificios de la región. Además, los tribunales se comprometen también a adaptar las resoluciones (citaciones, notificaciones, emplazamientos,...) para que sean inteligible y de lectura fácil a cualquier ciudadano.

Los tribunales funcionan ya con absoluta normalidad, tras dos años de restricciones covid, lo que se nota también en la actividad judicial. Así, en el primer semestre de este año han ingresado 61.737 asuntos, un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, se han resuelto 61.994, un 0,7% más, y han quedado en trámite 45.107, un 1,8% menos

En su intervención, Tena ha hecho referencia a la incursión del Consejo General del Poder Judicial en el debate político nacional. «Sin el contrapeso institucional entre los tres poderes del Estado este país no sería un Estado de Derecho», ha dicho la presidenta, que ha abogado por la colaboración y cooperación «sincera» entre las instituciones. No obstante, ha advertido, «el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político».

En el acto también ha intervenido el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, quien ha pedido más medios para las fiscalías provinciales. «Las fiscalías están alcanzando ratios inaceptables. Estas insuficiencias son subvenidas mediante lo que ha venido en llamarse ‘el voluntarismo del Ministerio Fiscal’, que intenta, con una insuficiencia de medios clamorosa, mantener los parámetros de calidad exigibles a su alta función y esencial intervención ante los órganos jurisdiccionales, así como en las funciones propias que las leyes nos asignan, que son cada día mayores y de singular complejidad», se ha quejado.