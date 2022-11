«El de Almoharín es un caso que verdaderamente está en el límite»

El próximo mes de enero presentará ante el Papa su renuncia al Arzobispado de Mérida-Badajoz, al cumplir 75 años, aunque predice que pasarán «unos meses» hasta que su marcha se haga efectiva. Dice no tener prisa y que volverá a su tierra para no «interferir» en la labor de su sucesor. Celso Morga (La Rioja, 1948) hace balance de sus ocho años al frente de la Diócesis y analiza la situación actual de la Iglesia. Habla pausado, en ocasiones cierra los ojos y frecuentemente aprieta el crucifijo plateado que le cuelga en el pecho.

-Se retira pronto… ¿Qué balance hace de estos años?

-Yo estoy contento, he hecho lo que verdaderamente he podido y sobre todo he intentado que hubiera paz, armonía, y cumplir con mi deber de obispo, de visitar y estar muy atento a las necesidades de los demás. El objetivo que yo he tenido siempre en mi cabeza son los sacerdotes y el seminario, las vocaciones. Cuando llegué ya estábamos en una época de crisis. Actualmente tenemos siete seminaristas en el Mayor y ocho en el Menor. Eso me consuela un poquito aunque es un número muy bajo.

-¿A qué cree que se debe esta falta de vocaciones?

-Creo que se debe en primer lugar a la falta de fe. Después hay muchos menos niños en las familias y eso pues hace que las posibilidades de ingreso en el seminario sean menores.

-En su caso, ¿cuándo le llegó la vocación?

-Pues mira, muy pronto. Entré en el seminario con 12 años. Yo tenía un tío sacerdote y pienso que me influyó mucho, ver su vida, ver cómo se comportaba.

-Dice que hay crisis de vocaciones, algunas mujeres abogan porque ellas también puedan ser sacerdotisas, ¿cree que puede ser algo positivo?

-La Iglesia ha dicho que sobre eso no tiene potestad. En el sentido de que hay que estar a lo que hizo Cristo. Sin que eso suponga para nada no querer la promoción de la mujer. En la Iglesia hay muchos ministerios, muchas vocaciones y en concreto este ministerio sacerdotal el Señor quiso que esos hombres lo fueran, este es el punto clave.

-¿Cristo en algún momento dijo que las mujeres no podían ser sacerdotisas?

-No, eso no lo dijo. Pero fueron 12 los apóstoles. Ese poder de consagrar el cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía, que es fundamental en el sacerdocio, pues ahí, en la Última Cena, que nos conste, estaban los apóstoles. Es esa la voluntad de Cristo.

-Otra cuestión es el sacramento del matrimonio y el aceptar a parejas homosexuales, ¿usted cómo lo ve?

-Para la Iglesia y para la Sagrada Escritura, el matrimonio sabemos que es entre un hombre y una mujer. Eso no quita para defender siempre la dignidad de todas las personas y la igualdad.

-¿La homosexualidad no es pecado?

-La homosexualidad como tal no es pecado, lo que es pecado son los actos. También en la heterosexualidad. Lo que es pecado son los actos que no están ordenados dentro del matrimonio para la procreación.

-Hablando de matrimonio, ¿cree que el celibato es necesario?

-El celibato no es necesario pero sí muy conveniente.

-¿Por qué?

-La Iglesia considera que el celibato es muy conveniente para el sacerdocio porque pide una entrega total del corazón, de las energías, de toda la persona humana a la persona de Jesús.

-¿Cree que la Iglesia ha manejado bien el tema de los abusos sexuales a niños?

-Evidentemente no se manejó bien en los años a los que se refieren estos abusos. Había esa mentalidad de ocultar pero yo creo que estaba en toda la sociedad, no solo en la Iglesia. A partir de los años últimos del siglo pasado y del 2000 se vio claro que las víctimas eran lo primero y por tanto eso había que zanjarlo con tolerancia cero. Pienso que la Iglesia está siguiendo ahora mismo esa resolución.

-Si usted se encontrara con un caso en su diócesis, ¿qué haría?

-Acertar, es decir, asegurarme de que esa denuncia sea verdadera y, una vez que lo viera, lo que está establecido en las normas de la Iglesia: si se trata de un sacerdote, la expulsión del ministerio sacerdotal y dar cuenta a las autoridades civiles.

-Conoce la polémica que hay en Almoharín, a ese sacerdote no se le apartó, se le mandó a otra localidad, ¿usted cree que se ha actuado bien?

-Es un caso que verdaderamente está en el límite, han pasado ya 20 años me parece. Yo respeto al obispo de Cáceres, creo que lo ha manejado bien, que ha escuchado y de ahí no puedo decirte más. Son cosas muy delicadas.

-Tuvo no hace mucho una controversia con la Junta a cuenta de la financiación de cada diócesis…

-Ya pedí disculpas porque entonces hablé de memoria y no tenía los datos. Las ayudas que la Junta da para el patrimonio eclesiástico están bien reguladas a través de convenios. Sucede que tenía en la mente la iglesia de Badajoz, sobre todo en el claustro de estilo manuelino, que está abandonado y cuando llueve se nos llena de agua. Tenía en la mente esta realidad y fui más allá de lo que era mi intención.

-¿Deberían depender solo de la aportación de los creyentes?

-Sería lo ideal y eso es lo que se hace. Hay que explicar que la ‘X’ del IRPF es de fieles o de gente con simpatía a la Iglesia, o sea que no es dinero del Estado, es de los fieles, y el Estado lo que presta es esa ayuda de recogida de los fondos y de su distribución. También es verdad que el patrimonio eclesiástico es un bien cultural común, en este caso de toda Extremadura, de todos los extremeños, y es lógico que la Junta se ocupe de su arreglo y de que esté bien, porque eso es para la cultura aquí, para el turismo, para tantos aspectos de la vida social.

-¿La Iglesia tiene que hablar de política o se debe a lo religioso?

Hay aspectos morales que afectan a la persona y a la sociedad en los que la Iglesia tiene algo que decir. En una sociedad democrática puede iluminar a sus fieles y a todo aquel que la quiera escuchar en temas como el aborto, el matrimonio, la educación o la familia. Son temas que tienen aspectos morales y que se debe poder opinar dentro de los parámetros democráticos y siempre con el respeto a opiniones contrarias. No puedes limitarte a aspectos de la oración a Dios y nada más.

-La actual ley del aborto no va en concordancia con lo que dicta la Iglesia católica...

-No va. Es bastante clara cuál es la posición de la Iglesia con respeto al aborto pero aclarando que eso no quiere decir que la Iglesia no ayude a esas mujeres que se encuentran en esa situación límite, que no se dé cuenta de su situación. Al revés, te das cuenta de que muchas veces la decisión de abortar es contra la voluntad íntima de la persona pero que se encuentra en unas circunstancias que le llevan a ello.

-¿Y de la prostitución qué tiene que decir?

-Desde luego si desapareciera eso sería lo ideal. Si eso es tan imposible, que esté bien regulada.

-¿Le parece bien la ley de Memoria Democrática?

-No he leído la ley. Tenemos una historia, por desgracia, muy complicada, sobre todo con la Guerra Civil. Todo lo que sea hacer justicia a los que murieron, de un bando y de otro, y a sus familias, por ejemplo un entierro digno para todas las personas, pues eso cómo no voy a estar de acuerdo. Ahora bien, superar todo ese trauma que supuso la Guerra Civil, pues cuanto antes, mejor. Esto supuso para todos un gran agujero negro.

-¿Cuándo dice «agujero negro» se refiere solo a la Guerra Civil o también al franquismo?

-A la Guerra Civil, sobre todo.

-¿Y el franquismo qué supuso?

-El franquismo fue una dictadura, que sale de una Guerra Civil, que en los primeros años fue muy duro, aunque yo no lo he estudiado ni tengo elementos de juicio. Y el franquismo que yo viví, yo nací en el 48, pues era una dictadura blanda. Y luego, gracias a Dios, derivó en el Estado democrático que hoy tenemos.

-¿Cómo va a celebrar el Día de Todos los Santos?

-Aquí tenemos dos cementerios y entonces un año lo celebro en uno y otro en otro. Este año me toca en el cementerio viejo. Pues iré a celebrar allí al cementerio por todos los difuntos de la diócesis.

-¿Le gusta Halloween?

-Me da pena porque huele a pagano cuando nosotros tenemos una tradición tan bonita como es la de los Santos y los Difuntos. Pero en fin, son modas que están ahí. Es una cosa anglosajona que nos ha invadido.

-¿Quiere añadir alguna otra cosa?

-¿No me preguntas por la Ley Trans? Fíjate que era una pregunta que me había preparado.

-Hábleme sobre la Ley Trans...

-Te lo voy a leer tal y como me lo había preparado: Pienso que lo que persigue es bueno, igualdad real y efectiva de todas las personas. Pero me parece que, en general, se da mucho valor al sentimiento: ‘me siento mujer’, ‘me siento hombre’, sin valorar las consecuencias, a veces irreversibles, si hay una cirugía, del cambio de sexo, del género. Las leyes deben estar atentas a la naturaleza del ser humano. Yo no veo tantas variaciones en el género ni mucho menos en el sexo. Se es hombre o mujer, aunque pueda haber componentes femeninos fuertes en un hombre o componentes masculinos fuertes en una mujer. Pero esa lista, que se alarga continuamente de variantes, del LGTBI+, me parece que no está en la naturaleza del ser humano. H