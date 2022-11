Los transportistas asociados en la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte han decidido convocar un nuevo paro indefinido desde la medianoche del lunes, 14 de noviembre, para protestar por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas. La plataforma extremeña ha confirmado ya que secundará la movilización convocada a nivel nacional, tal y como hicieron ya el pasado mes de marzo. De hecho, según han explicado este lunes en una rueda de prensa las votaciones de las asambleas provinciales han acordado con un 86% de los votos secundar la iniciativa.

"El Gobierno tiene las herramientas para solucionar el problema sobre la mesa y no es otra cosa que aplicar la ley y sancionar al que no la cumple", señala el portavoz de la plataforma en Extremadura, Germán Martínez. Se refiere al Real Decreto que se aprobó el pasado mes de agosto y cuyas medidas aseguran que no se está cumpliendo.

La organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos y pequeñas empresas-, se quejan de que los operadores de carga (los clientes de los transportistas) siguen pagando igual que lo hacían antes de que entrara en vigor la ley que impide que los transportistas trabajan a pérdidas. "Siguen pagando como lo hacían antes y no según lo que marca el observatorio de costes", señala Martín, que se queja de que "campan a sus ancha" y también que esas operadoras " lanzan amenazas y coacciones si algún transportista se niega a trabajar de ese modo".

20 días de huelga de transportistas en marzo

La organización, que representa al 80% de los transportistas de Extremadura calcula que hay unos 3.200 camiones en la región y confía en que el paro será secundado también esta vez de forma mayoritaria. Según calcula, en el que se prologó durante 20 días a principios de año, fue seguido por el 90% de los trabajadores del sector en Extremadura.

Los transportistas prevén además que secunden los paros otras organizaciones agrarias, de hosteleros y de gasolineras con las que van a mantener contactos en los próximos días.

Hay que recordar que el paro del pasado mes de marzo provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.