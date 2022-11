«Si no hay un día de violencia contra los hombres, pues para las mujeres tampoco, ¿no? Los medios de comunicación exageran. No hay tanta violencia contra las mujeres. Yo si veo a una chica que está buena por la calle, le silbo. Deberían tomárselo como un halago. No creo que se tan grave. Quién no lo ha hecho alguna vez. Si es que algunas visten... para provocar. Luego pasa lo que pasa, normal». Así empieza el vídeo. Y prosigue: «Esto es solo una ficción, pero por desgracia son ideas normalizadas en algunos jóvenes. No seamos cómplices de estas palabras. Demos la cara. Tenemos mucho más que decir». El proyecto lanza la pregunta al aire de si es necesario que todos los años se ponga el foco en el 25N y pretende impactar y concienciar a partes iguales. Lo protagonizan varios chicos. Son alumnos del IES Santa Eulalia de Mérida. La actividad se enmarca dentro de las diversas acciones de cara al citado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En concreto, el vídeo forma parte de la campaña institucional que está desarrollando la consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo. La semana pasada la presentaron en Mérida. «Queríamos dar un enfoque diferente, que el mensaje de concienciación y sensibilización lo construyan y transmitan los más jóvenes», expresaron Pedro Gutiérrez y Raúl Ruiz, dos de los alumnos que protagonizan el video. Proyecto Ipatia El trabajo sale del proyecto educativo Ipatia, en el que se trabajan la igualdad en el instituto Santa Eulalia. Los dos estudiantes añadieron: «La violencia contra las mujeres es una lacra que hay que combatir con todos los recursos que la democracia pone a nuestro alcance independientemente de nuestra edad, estatus y condición. Estamos convencidos de la importancia de esta campaña porque es fundamental abrir los ojos a las nuevas generaciones, unas generaciones de las que nosotros formamos parte, para que no se cometan los mismos errores que se han perpetrado en el pasado», subrayaron. Durante la presentación, la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, manifestó: «Hay que continuar trabajando en la concienciación y la prevención y hay que poner el máximo esfuerzo en producir un cambio social, y para ello tenemos que empezar por la educación». La labor de los docentes En este sentido, quiso alabar el «trabajo extraordinario» que están desarrollando los docentes en Extremadura y recordó que, desde el pasado curso, todos los centros educativos de la región cuentan con planes de igualdad. Asimismo, subrayó: «De nuevo un 25 de noviembre, de nuevo las administraciones y el conjunto de la ciudadanía alzamos la voz para decir alto y claro que la violencia contra las mujeres no ha de tener lugar en nuestra sociedad». La campaña puesta en marcha por Igualdad se desarrolla desde este lunes en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales y se difunde también por redes sociales para llegar a la población joven. A la presentación de la misma también asistió la directora general del Instituto de la Mujer (Imex), Estela Contreras, así como la directora del IES Emérita Augusta, Gloria Morán, y la profesora del centro que coordina los temas de igualdad, Rosalía Batalla. Pide ayuda El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura pero debe borrarse del aparato telefónico. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010. Todos los recursos contra la violencia de género.