El año comenzó con un Cincho de Oro para El Abuelo, el queso fresco de cabra con el que Quesos del Casar seduce a miles de consumidores extremeños, pues es el más vendido de la comunidad autónoma en su categoría. La décima edición de los Premios Cincho Cheese Awards 2022 que se celebró en Zamora se rendía a los pies de este queso. Midió fuerzas con 1.300 quesos pertenecientes a queserías de más de 20 países y salió victorioso. El galardón, que se entrega cada dos años, está promovido por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. El Abuelo tiene el sello de Alimentos de Extremadura, y contribuye a la economía rural extremeña.

Quesos del Casar ha tenido siempre una especial preocupación por la apertura de nuevos mercados. Es por eso –y por su excelencia reconocida por el propio Ministerio de Agricultura con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso (2021)- que este año se ha embarcado en una promoción internacional de la mano de la Selección Nacional de Fútbol. La Torta del Casar Gran Casar es uno de los productos que, bajo el paraguas de la Marca España ‘El Gourmet de la Roja’, acompaña a La Roja en Qatar. Está siendo una oportunidad única para difundir las excelencias de este queso amparado con Denominación de Origen Torta del Casar ante el mundo. Después el propio consejo regulador premiaba la iniciativa durante la Semana de la Torta del Casar. Actualmente, realiza sorteos entre quienes acierten los resultados de los partidos de La Roja y vende unos packs excelentes de La Roja llamados El Estuche de la Selección.

Último galardón

Recientemente, la cadena COPE Extremadura reconocía a Quesos del Casar con los IV Premios de Gastronomía y Turismo ‘A cuerpo de Rey’, en la categoría de Mejor Producto Extremeño por votación popular. El propósito de estos premios es reconocer a aquellas personas, empresas o instituciones que hayan destacado por su aportación al turismo y la gastronomía de la región.

Y ayer jueves Quesos del Casar recibió otro galardón de la Academia Extremeña de Gastronomía, que reconocía el gran trabajo realizando por el equipo de profesionales de Quesos del Casar, liderado por Mario Blasco Rey. El gerente de la quesería asegura que Quesos del Casar es una empresa innovadora en cuanto a procesos y productos. «Hemos conseguido estos reconocimientos gracias a que no nos hemos conformado con hacer un producto artesano, sino que innovamos día a día en calidad, diseños, formatos y servicios. Nuestras certificaciones de calidad son las más exigentes que hay y nos permite llegar a mercados donde de otra forma no llegaríamos. Innovación, control y rigor en todos nuestros procesos son la clave. Si no fuéramos rigurosos con nuestros protocolos IFS no tendríamos estos buenos resultados», concluye.